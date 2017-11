Število žrtev potresa na iraško-iranski meji naraslo čez 200

Oblasti se bojijo, da bo žrtev še več

13. november 2017 ob 07:28,

zadnji poseg: 13. november 2017 ob 07:47

Bagdad,Teheran - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V nedeljskem potresu z močjo 7,3, ki je prizadel območje iraško-iranske meje, je v Iranu umrlo najmanj 207 ljudi, ranjenih pa je več kot 1.700 ljudi. V iraku je medtem umrlo najmanj šest ljudi

Oblasti se bojijo, da se bo število smrtnih žrtev še povečalo, ko bodo reševalci dosegli odročna območja v Iranu, poroča Reuters. Številne hiše na ruralnih območjih v tej državi so narejene iz nežgane opeke, zato se ob tresenju tal hitro porušijo.

Najhuje je bila prizadeta pokrajina Kermanšah, kjer so razglasili tridnevno žalovanje. Več kot 97 žrtev je v okrožju Sarpol-e Zahab, okoli 15 kilometrov od meje z Irakom. Glavna bolnišnica v okrožni prestolnici je bila hudo poškodovana in ne more oskrbeti na stotine ranjenih, ki so bili tja prepeljani, je dejal vodja iranskih reševalnih služb Pirhosein Kulivand.

Tla so se stresla na območju, kjer se stikata arabska in evrazijska tektonska plošča. Medtem ko ameriški seizmologi pravijo, da je imel potres moč 7,3, je iraški predstavnik meteorologov dejal, da je bila moč 6,5, epicenter pa da je bil v provinci Sulejmanija v iraškem Kurdistanu blizu meje z Iranom. V mestu Darbandikan, kjer so stavbe hudo strukturno poškodovane, je bilo ranjenih več kot 30 ljudi.

Nekaj mrtvih tudi v Iraku

V Sulejmaniji naj bi našteli šest žrtev potresa in okoli 150 poškodovanih. Potres so čutili tudi v Bagdadu, kjer so številni prebivalci pobegnili iz hiš in visokih stavb. Podobno se je dogajalo tudi v Erbilu, glavnem mestu polavtonomne kurdske pokrajine na severu države.

V več iraških in iranskih mestih je zmanjkalo elektrike, strah pred popotresnimi sunki pa je na tisoče ljudi v mrzlem vremenu nagnal na ulice in parke. Iranski seizmologi so zaznali okoli 50 popotresnih sunkov, še več pa jih pričakujejo. Vodja iranskega Rdečega polmeseca je dejal, da več kot 70.000 ljudi potrebuje zavetišče. Iranska vojska je bila napotena na pomoč reševalnim službam.

Treslo tudi v Turčiji in Izraelu

Potres so čutili tudi prebivalci mesta Djarbakir na jugovzhodu Turčije, a od tam za zdaj ne poročajo o škodi ali poškodovanih. Turčija je sporočila, da je pripravljena poslati reševalne ekipe v Irak. Turški Rdeči polmesec zbira 3.000 šotorov in grelnikov, 10.000 postelj in odej ter jih premika proti meji z Irakom.

Izraelski mediji poročajo, da so potres čutili tudi v številnih delih Izraela, še poroča Reuters, tla pa so se tresla tudi v Združenih arabskih emiratih.

B. V.