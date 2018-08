Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 12 glasov Ocenite to novico! Uwe Eric Laufenberg, direktor Državnega gledališča v Wiesbadnu, ki sodeluje z bienalom, je komentiral, da "umetnost samo "razgali to, kar že tako ali tako je". Foto: EPA Ljudje so kip že v prvem dnevu prekrili z grafiti, drugi prebivalci pa so ga samoiniciativno čistili, da se ne bi strasti še bolj razvnele. Foto: EPA Dodaj v

Štirimetrski Erdogan osupnil in razjezil Nemce

Kip je bil del umetniškega bienala, a to "ni bilo jasno razvidno"

29. avgust 2018 ob 10:50

Štirimetrski kip turškega predsednika Erdogana, ki se je v ponedeljek pojavil v Wiesbadnu, je dodobra zmedel tamkajšnje prebivalce.

Inštalacijo nadnaravne velikosti, ki se kiti z zelo očitno lažno pozlato, so postavili naravnost na Trg nemške enotnosti sredi Wiesbadna na jugozahodu Nemčije. Portretiranec ima dvignjeno desno roko: njegova drža spominja na sloviti kip pokojnega iraškega diktatorja Sadama Huseina, ki so ga ameriški vojaki zrušili med invazijo na Irak leta 2003.

Kip so ljudje v enem samem dnevu prekrili z obscenimi grafiti. Tamkajšnje oblasti so presodile, da ne morejo več stoodstotno zagotoviti varnosti, zato je bil odrejen umik - kip, ki je delo anonimnega umetnika. so že v torek zvečer odstranili gasilci.

Treba je seveda povedati, da je bil Erdoganov kip umetniška inštalacija, del Wiesbadenskega bienala sodobne umetnosti, ki pa so jo postavili brez vednosti mestnih oblasti. Rdeča nit oz. osrednja tema tokratnega bienala so "slabe novice".

"Dobivali smo klice zmedenih meščanov: ljudem ni bilo jasno, da gre za del bienala," je povedal predstavnik občine. Lokalni časopis Wiesbadener Kurier je poročal, da so ustvarjalci pravzaprav dobili dovoljenje za postavitev kipa, da pa nikjer ni bilo navedeno, koga bo upodabljal.

Preroška tema "slabih novic"

Televizija ZDF je poročala, da je morala policija kip "varovati" pred jeznimi meščani, prišlo pa naj bi tudi do jeznih nasprotovanj med kurdskimi in turškimi Nemci. Nekateri Nemci turškega rodu so pred kipom prešerno pozirali za selfije, v Nemčiji živeči Kurdi pa so jih napadali, češ da podpirajo avtoritaren režim.

Erdogan bo Nemčijo obiskal naslednji mesec. Mnogi Nemci temu obisku nasprotujejo, češ da ima državnik močne avtoritarne težnje in da skuša tako pridobiti podporo velike turške skupnosti v Nemčiji. Cem Özdemir, ki je na čelu nemške stranke Zelenih, je v juliju izjavil, da je Erdogan njegovo domovino spremenil v "nekakšen Turkmenistan ali Azerbajdžan s cenzuro, despotizmom, nepotizmom in avtokracijo".

