Štirje mrtvi v plazu v smučarskem središču v Tignesu

Našli petega, ki je bil s skupino pred plazom

13. februar 2017 ob 13:43,

zadnji poseg: 13. februar 2017 ob 16:08

Tignes - MMC RTV SLO

Štirje ljudje so umrli v plazu v smučarskem središču v Tignesu na jugovzhodu Francije, so sporočile reševalne službe.

Najprej so poročali, da je snežni plaz zunaj urejenih smučišč zasul devet ljudi, a so bili štirje. Med žrtvami so družina, oče in dva sinova, ter učitelj smučanja. Odpravljali so se na deskanje, ko jih je zasul plaz. Vsi štirje so bili francoski državljani.

Plaz naj bi bil širok 400 metrov, sprožil pa se je na 2100 metrih nadmorske višine. Sprožila naj bi ga skupina smučarjev. Petega, ki je bil s skupino malo pred plazom, so našli in je že govoril s policijo.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP gre za najhujšo nesrečo od začetka smučarske sezone. V letošnji zimi je bilo v Alpah in Pirenejih 13 smučarskih nesreč, v katerih so umrli trije ljudje. Lani je bilo nesreč kar 45, žrtev pa 21.

B. V., T. J.