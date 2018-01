Štirje od petih dolarjev, ustvarjenih lani, končali v žepu enega odstotka najbogatejših

Vsake dva dneva nov milijarder

22. januar 2018 ob 11:04

London - MMC RTV SLO, Reuters

Razhajanja med bogatimi in preostalim svetom so se lani še povečala, opozarja Oxfam. 82 odstotkov bogastva, ustvarjenega lani, je pristalo v rokah enega odstotka najbogatejših, ob tem, da se premoženje 3,7 milijarde Zemljanov ni spremenilo niti za cent.

"To kaže, kako naša gospodarstva bolj nagrajujejo bogataše kot pa trdo delo milijonov delavcev," je ugotovitve, ki jih organizacija vsako leto predstavi pred gospodarskim forumom v Davosu, komentirala Winnie Byanyima, izvršna direktorica Oxfama. "Peščica najbogatejših postaja vse bogatejša, milijone revnih pa je ujetih v nizke plače."

Kot glavne vzroke za povečanje razhajanj v združenju nevladnih organizacij navajajo izogibanje plačevanja davkov, vpliv podjetij na politiko, zmanjšanje pravic delavcev in zniževanje stroškov.

Poziv k boju proti davčnim oazam

Ob tem je kot glavni vzrok za svetovno neenakost označila izogibanje plačila davkov, zato je voditelje pozvala, naj učinkoviteje ukrepajo proti davčnim oazam, pridobljena sredstva pa namenijo za izobraževanje, zdravstvo in delovna mesta za mlade. Še posebej kritična je bila do ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki mu očita, da je ustvaril "kabinet milijarderjev" in sprejel zakonodajo, ki nagrajuje superbogataše, ne običajnih Američanov.

Oxfamovo poročilo kaže, da se je število milijarderjev med marcem 2016 in marcem 2017 vsake dva dni povečalo za novega "člana," v ZDA pa imajo trije najbogatejši državljani enako bogastvo kot revnejša polovica Američanov.

Ob tem navajajo tudi skrb vzbujajoč podatek, da je svetovna neenakost bolj prizadela ženske, ki že tako zaslužijo manj kot moški in imajo bolj negotove oblike dela.

Na Forbesovem seznamu najbogatejših je na vrhu pet moških: Bill Gates, Warren Buffett, Jeff Bezos, Amancio Ortega in Mark Zuckerberg.

"Gospodarski model sploh ne deluje," pravi soavtor Oxfamovega poročila. "Način, kako se deli bogastvo, je zelo skrb vzbujajoč, vse bolj se zbira v rokah peščice."

K. T.