Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Glavni osumljenec je odgovornost za napad priznal na okrožnem sodišču v Stockholmu. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Stockholm: Glavni osumljenec priznal odgovornost za napad

Zaslišanje zaprto za javnost

11. april 2017 ob 11:19

Stockholm - MMC RTV SLO/STA

Rahmat Akilov je na zaslišanju na okrožnem sodišču v Stockholmu priznal teroristično dejanje, je sporočil njegov odvetnik Johan Eriksson.

39-letni Akilov uzbekistanskega rodu je osumljen, da je v petek z ukradenim tovornjakom v središču švedske prestolnice zapeljal v množico ljudi. Na okrožno sodišče, kjer je bila poostrena varnost, je prišel v zelenem puloverju s kapuco. Po izjavi njegovega odvetnika so zaslišanje Akilova na zahtevo javnega tožilca zaprli za javnost. Eriksson je sporočil, da osumljenec tudi sprejema pripor.

Akilov, ki je po navedbah policije simpatizer tako imenovane Islamske države, je glavni osumljenec za napad, v katerem so bili v petek ubiti štirje ljudje, 15 pa jih je bilo ranjenih. Dve osebi sta v kritičnem stanju. Glede na poročila, je osumljenec stekel s prizorišča napada prekrit s krvjo in steklom. Nekaj ur kasneje so ga aretirali v severnem delu prestolnice.

Zavrnili prošnjo za dovoljenje za bivanje

Na Švedsko je prišel, da bi služil denar in ga pošiljal domov, kjer naj bi pustil ženo in štiri otroke, piše BBC. Leta 2014 je gradbeni delavec zaprosil za dovoljenje za bivanje na Švedskem, a so ga zavrnili. Služba, pristojna za migracije, se je junija lani odločila za njegov izgon. Ker države ni zapustil, ga je iskala policija. Februarja so ga uradno dali na seznam iskanih oseb.

V nedeljo je švedska policija aretirala še enega osumljenca, še naprej pa išče morebitne sodelavce napadalca in nadaljuje s policijskimi akcijami in hišnimi preiskavami. Policija je sicer v povezavi z napadom zaslišala že okoli 600 ljudi. Preiskava bo morda trajala še leto dni.

T. J.