Policija je potrdila, da so aretirali 39-letnika iz Uzbekistana, ki ga sumijo odgovornosti za napad. Foto: Reuters Policija je aretirala osumljenca za napad, v katerem so umrli najmanj štirje ljudje. Časopis Aftonbladet je že v petek poročal, da je aretirani priznal odgovornost. Foto: Reuters Policija je v petek objavila posnetek, na katerem je moški, ki ga je želela zaslišati, pozneje pa je sporočila, da je aretirala človeka, ki ustreza opisu. Foto: Reuters

Stockholm: Policija v tovornjaku našla sumljivo napravo

V napadu so štirje umrli, devet jih je še v bolnišnici

8. april 2017 ob 08:42,

zadnji poseg: 8. april 2017 ob 15:31

Stockholm - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Po petkovem napadu s tovornjakom v Stockholmu, v katerem so umrli štirje ljudje, je policija aretirala osumljenca, ki naj bi bil voznik.

Policija je v petek objavila posnetek, na katerem je viden moški, ki ga je želela zaslišati. Pozneje pa je potrdila, da je bil nekdo, ki ustreza opisu, aretiran v kraju Märsta 40 kilometrov severno od Stockholma.

Aretirani 39-letni Uzbekistanec, sicer stari znanec policije, je osumljen, da je vozil ukradeni tovornjak pivovarske družbe, s katerim se je zaletel v pročelje veleblagovnice v središču švedske prestolnice. Osumljencu očitajo teroristično dejanje in umore. Več medijev je poročalo, da gre za simpatizerja samooklicane Islamske države. Da je bil napad terorističen, je dejal tudi premier Stefan Löfven.

Policija je sporočila, da so vse bolj prepričani, da so ujeli človeka, ki je odgovoren za petkov napad, a da ne izključujejo možnosti, da so bili vanj vpleteni tudi drugi ljudje.

Tiskovna predstavnica tožilstva je povedala, da lahko osumljenca do torka zaslišujejo, nato morajo tožilci odločiti, ali ga bodo priprli, o pridržanju pa odloči sodnik.

Našli razstrelivo

Policija je medtem potrdila, da je v tovornjaku, uporabljenem v napadu, našla torbo s sumljivo napravo, niso pa še potrdili, ali gre za razstrelivo.

V napadu so umrli štirje ljudje, 15 pa jih je ranjenih. Osem odraslih in en otrok so še vedno v bolnišnici.

Kraj napada v središču mesta ostaja zaprt, zastave v mestu pa so spuščene na pol droga. Na mejah so uvedli okrepljen nadzor.

Terorizem z vozili

Medtem ko dejanje v Stockholmu še ni potrjeno kot teroristično, pa je bilo v Evropi v zadnjem letu izvedenih več terorističnih napadov s tovornjaki ali avtomobili. Spomnimo, teroristična skupina Al Kaida je že leta 2010 svoje sledilce pozvala, naj uporabljajo tovornjake kot orožje.

22. marca je moški v Londonu zapeljal v pešce, nato pa je do smrti zabodel policista. Policija je napadalca ubila, v napadu pa je umrlo pet ljudi. T. i. Islamska država je prevzela odgovornost za napada v Nici lanskega julija, ko je napadalec s tovornjakom ubil 86 ljudi, in Berlinu decembra, ko se je napadalec s tovornjakom zaletel v ljudi na božičnem sejmu. Umrlo je 12 ljudi.

B. V., K. S.