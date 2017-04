Stockholm preplavile množice na "festivalu ljubezni", policija priprla drugega osumljenca

Osumljenemu Uzbekistancu so lani zavrnili prošnjo za stalno bivanje

9. april 2017 ob 16:32

Stockholm - MMC RTV SLO/Reuters/STA

Švedska policija je v povezavi s petkovim napadom, v katerem so umrli štirje ljudje, priprla drugega osumljenca. Medtem se je v središču Stockholma na "festivalu ljubezni" zbralo več tisoč ljudi.

V zadnjih dneh je policija izvedla več racij, skupno je pridržanih 5 ljudi, in zaslišala okoli 500 oseb. Ena od racij je potekala v predmestju Sollentuna severno od Stockholma, v soboto zvečer pa so preiskali tudi stanovanje v južnem predmestju Stockholma Varberg, zasegli pa naj bi več predmetov.

Švedsko tožilstvo je potrdilo, da so zaradi suma sodelovanja v petkovem napadu priprli še eno osebo. Policija je sicer dejala, da so prepričani, da je s tovornjakom med ljudi zapeljal 39-letni osumljenec iz Uzbekistana, ki ostaja v priporu. Policija zanj pravi, da je izražal naklonjenost skrajnim organizacijam, tudi t. i. Islamski državi. "Vemo, da je osumljenec izražala naklonjenost ekstremističnim organizacijam, med njimi tudi IS-ju," je na novinarski konferenci dejal šef policije Jonas Hysing.

Policija je še sporočila, da je osumljenec leta 2014 prosil za dovoljenje za stalno bivanje na Švedskem, a je bil lani zavrnjen. Oblasti so ga iskale, saj mu je bil odrejen izgon. Decembra 2016 so ga obvestili, da ima štiri tedne časa, da zapusti državo, je še dejal Hysing in ob tem dejal, da varnostnim organom pred petkovim napadom ni bil znan kot morebitna grožnja.

Policija je medtem identificirala vse štiri smrtne žrtve in obvestila njihove svojce. Umrli so dva švedska, belgijski in britanski državljan. V bolnišnici medtem ostaja 10 od 15 ranjenih, pri čemer so štirje huje poškodovani, dva ostajata na intenzivni negi.

Festival ljubezni v Stockholmu

Življenje v švedski prestolnici se počasi vrača v normalne tire. Policija je na ulici Drottninggatan umaknila barikade. V središču mesta se je na t.i. festivalu ljubezni danes zbralo več tisoč ljudi, ki so med drugim položili cvetje pred trgovino, kjer se je zgodil napad. Ob 14. uri se je odvila tudi žalna seja.

Švedski premier Stefan Lofven je na konferenci Socialno-demokratske stranke v Gothenburgu dejal, da se Švedska ne bo nikoli zlomila pod dejanji terorja. "S polnimi pooblastili švedske demokracije bomo izsledili morilce. Tu ne bo nobenih kompromisov."

Švedska velja za zelo tolerantno in liberalno družbo, in je med državami, ki so najbolj na široko odprle vrata priseljencem. Toda po letu 2015, ko je za azil zaprosilo več kot 160.000 ljudi, številni med njimi iz od vojne porušene Sirije, so nekateri prebivalci te desetmilijonske države začeli dvomiti v švedsko politiko odprtih vrat.

K. T., B. V.