Stoltenberg izrekel podporo Makedoniji v sporu z Grčijo

Generalni sekretar Nata na obisku v Skopju

6. september 2018 ob 16:48

Skopje - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Na obisku v Skopju je generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg, ki se je sestal z makedonskim političnim vrhom Makedonije.

Njegov obisk je podpora prizadevanjem makedonske vlade, da reši 25-letni spor zaradi imena z Grčijo, eden ključnih korakov pri uveljavitvi dogovora, ki predvideva novo ime Severna Makedonija, pa bo referendum 30. septembra.

Stoltenberg je v Makedonijo prispel v času, ko je kampanja na vrhuncu, srečal se je tako s premierjem Zoranom Zaevom, ki verjame, da je dogovor z Grčijo ključen za nadaljnjo pot države, kot tudi s predsednikom Gjorgejem Ivanovom, ki je je ponovil, da je sporazum slab in da članstvo v Evropski uniji in Natu, za kar se zavzema tudi sam, ne sme biti izgovor za njegovo potrditev. Podobno meni tudi vodja opozicijske stranke VMRO DPMNE Mickoski.

Stoltenberg dogovor premierjev Aleksisa Ciprasa in Zaeva podpira, če bo uresničen, Makedoniji obljublja sprejem v Nato, ki ga je do zdaj zaradi spora okoli imena zavirala Grčija, saj so nasprotniki tam prepričani, da je Makedonija lahko le severnogrška pokrajina in da jim severni sosedi kradejo identiteto.

"Odločitev je vaša, in Nato je pripravljen, da sprejme svojo 30. članico," je povedal Stoltenberg in dodal, da je Makedonija pogoje izpolnila že leta 2008.

Poprava ustave

Če bo posvetovalni referendum uspel - za njegovo legitimnost pa bo pomembna tudi udeležba, bodo morali Makedonci popraviti ustavo, za kar je potrebna dvotretjinska večina, ki je Zaev zdaj nima. Nato pa bodo o sporazumu odločali še v Grčiji, kjer je prav tako ogromno nasprotnikov.

V Skopju naj bi bili sicer že leta 2008 pripravljeni sprejeti ime Severna Makedonija, če bi to vključevalo priznanje makedonskega jezika in nacionalnosti, kar je sicer takratni premier Nikola Gruevski, ki je pozneje odnose z Grčijo zaostril, dogovoru pa zdaj nasprotuje, označil za neumnost.

Zagovorniki referenduma in dogovora z Grčijo dobivajo tudi veliko podpore iz tujine, že v naslednjih dneh bosta tam na obisku tudi nemška kanclerka in avstrijski kancler.

K. S., Boštjan Anžin, TV Slovenija