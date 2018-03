Strache se je po sporni objavi na Facebooku opravičil voditelju ORF-a

Wolf in Strache sklenila zunajsodno poravnavo

14. marec 2018 ob 19:13,

zadnji poseg: 14. marec 2018 ob 19:31

Dunaj - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Vodja avstrijskih svobodnjakov (FPÖ) in podkancler avstrijske vlade Heinz-Christian Strache se je javno opravičil za objavo na Facebooku, v kateri je avstrijsko javno radiotelevizijo ORF in enega od njenih voditeljev Armina Wolfa obtožil laganja.

Podkancler je namreč na svojem profilu na Facebooku sredi februarja objavil lažni oglas za javni ORF s sloganom "Obstaja kraj, kjer laži postanejo novice". Na njem je bil upodobljen televizijski voditelj Wolf.

"Ta trditev je bila napačna. Arminu Wolfu ter sodelavkam in sodelavcem ORF-a se opravičujem za to izjavo," je po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA v opravičilu zapisal avstrijski podkancler. Zapisal je, da je Wolf "zelo korekten in profesionalen novinar", zato preklicuje svoje izjave. Opravičilo je Strache objavil na svojem profilu na Facebooku in v časopisu Kronen Zeitung.

Televizijski voditelj Wolf in Strache sta po poročanju Televizije Slovenija sklenila zunajsodno poravnavo, po kateri bo moral poleg javnega opravičila Strache plačati še 10.000 evrov kazni, ki bodo šli v dobrodelne namene. Televizijska hiša ORF in Strache se za poravnavo nista dogovorila.

ORF in Wolf vložila ločeni tožbi

Vodja svobodnjakov je sprva objavo utemeljeval s tem, da je bila mišljena kot satira. Pozneje je objavi dodal tudi oznako "satira", po čemer naj bi bilo jasno, da zapisa ne gre jemati resno, vendar to ni zadovoljilo Wolfa in televizije, ki sta konec februarja vložili ločeni tožbi proti Stracheju.

"Podkancler Strache je ORF z lažnim oglasom obtožil širjenja lažnih novic, laži in propagande," je pred vložitvijo tožbe zapisal direktor ORF-a Alexander Wrabetz in zatrdil, da gre pri besedilu za "klevetanje in škodovanje ugledu ORF-a".

Na Strachejevo objavo so se nedavno odzvale tudi avstrijske novinarske organizacije in zapisale, da napadi avstrijskih svobodnjakov na novinarje in javno televizijo ORF predstavljajo grožnjo novinarstvu.

J. R.