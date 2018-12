Strasbourg: Aretirali še dva človeka in znova odprli božični sejem

Pri Chekattu so našli revolver, nož in več nabojev

14. december 2018 ob 14:07

Strasbourg - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V Strasbourgu so dan po tem, ko je policija usmrtila napadalca Cherifa Chekatta, ob poostreni varnosti znova odprli tradicionalni božični sejem.

Sejem je odprl francoski notranji minister Christophe Castaner, ki je dejal, da so ob tem pokazali, "da ima lahko Francija tudi ob tako nasilnem napadu, kot je bil torkov, dvignjeno glavo". Oblasti so na mestne ulice poslale dodatnih 1.800 vojakov. Božični sejem v Strasbourgu je eden najbolj znanih v Evropi, letno ga obiščeta več kot dva milijona ljudi.

Policisti odgovorili na strele

Razmere v mestu ob nemški meji se umirjajo, potem ko je francoska policija v četrtek zvečer ubila 29-letnega Chekatta, ki je v središču mesta v torek zvečer začel streljati, pri tem pa so umrli trije ljudje, 13 je ranjenih. Izsledili so ga v strasbourški soseski Neudorf, v kateri je živel in ki je le nekaj minut vožnje od središča mesta. Ko so ga policisti specialne enote želeli nagovoriti, naj se jim preda, je začel streljati nanje, ti pa so streljali nazaj in ga ubili.

Aretirali sedmerico

Policisti so v petek aretirali še dva človeka, povezana z napadalcem. Tako so v povezavi z napadom skupaj prijeli sedem ljudi. Tožilec Remy Heitz, pristojen za boj proti terorizmu, je sporočil, da so v noči s torka na sredo aretirali štiri člane družine Cherifa Chekatta. Poleg tega pa so prijeli še tri druge ljudi iz njegove družbe, enega v sredo zjutraj, dva pa v noči na petek. "Zdaj se bo nadaljevala preiskava, da bi identificirali morebitne sokrivce ali osumljence, ki so pomagali ali ga spodbudili k pripravi na napad," je dodal.

Heitz je predstavil tudi podrobnosti policijske operacije v četrtek zvečer, v kateri je bil napadalec ubit. Ko je 29-letnik opazil policijski avtomobil, je začel streljati proti njemu. Policisti so nato streljali proti napadalcu in ga ubili. Pri njem so našli revolver, nož in več nabojev.

Odgovornost za napad je kmalu po koncu operacije prevzela džihadistična skupina Islamska država. "Povsem oportunistično priznanje IS-ja ne spremeni ničesar. Gre za posameznika, ki ga je obsedlo zlo," je povedal notranji minister Castaner.

Imel dolgo kartoteko

Chekatt je bil rojen v Strasbourgu. Imel je obsežno kartoteko s kaznivimi dejanji v Franciji, Nemčiji in Švici. Večkrat je bil v zaporu, kjer naj bi se tudi radikaliziral, zaradi česar so ga začele spremljati obveščevalne službe in mu dale oznako "fiche S", ki jo dajo osebam, za katere sumijo, da so se radikalizirale.

A. P. J.