Strelcu na Floridi grozi smrtna kazen. Motiv še ni znan.

Santiago je veteran vojne v Iraku

8. januar 2017 ob 09:21

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriško zvezno tožilstvo je v soboto vložilo obtožnico proti Estebanu Santiagu, ki je na letališču Fort Lauderdale na Floridi v petek ubil pet ljudi. Grozi mu smrtna kazen.

Motiv za napad, v katerem je bilo še šest ljudi ranjenih, za zdaj ni znan. Preiskovalci ne izključujejo, da je šlo za terorizem, menijo pa, da je storilec deloval sam. To je 26-letni Santiago preiskovalcem tudi povedal na zaslišanju.

Zaradi napada je bilo zaslišanih še okrog 175 ljudi. Preiskava se nadaljuje, za zdaj pa je bolj ali manj jasno, da je imel napadalec, sicer veteran vojne v Iraku in nekdanji član nacionalnih gard Portorika in Aljaske, težave z duševnim zdravjem.

Težave z zdravjem

Santiagov brat trdi, da je imel Esteban resne duševne težave. Avgusta je prijavil, da sliši glasove, a mu pristojni niso znali pomagati. Novembra lani je prišel v pisarno Zveznega preiskovalnega urada FBI v Anchoragu na Aljaski in agentom razložil, da ameriška vlada nadzira njegovo zavest in z njo upravlja, med drugim tako, da ga sili v gledanje videoposnetkov t. i. Islamske države. Agenti so mu zaplenili pištolo, ki jo je imel v avtomobilu poleg novorojenčka, ter ga poslali na zdravljenje.

V bolnišnici je bil le štiri dni, decembra pa je dobil nazaj tudi pištolo, menda zato, ker ga niso uradno razglasili za duševno moteno osebo, zato mu po ustavi pravice do orožja niso smeli kratiti.

Santiago je na zaslišanju po napadu na letališču povedal, da je napad načrtoval in je namenoma kupil enosmerno letalsko vozovnico z Aljaske do Floride. Edini kos prtljage je bila škatla z njegovo pištolo in dvema nabojnikoma.

Potem ko je s traku za prtljago prevzel škatlo, je odšel v stranišče, napolnil pištolo, se vrnil med ljudi in začel streljati. Po 45 sekundah mu je zmanjkalo streliva, zato je pištolo odvrgel, legel na tla in počakal na policijo. Za zdaj še ni jasno, zakaj je izbral ravno Florido oziroma Fort Lauderdale.

B. V.