Strelec pred strelskim pohodom v Kaliforniji ubil ženo

Napadalec uporabil tri kose orožja

15. november 2017 ob 07:59,

zadnji poseg: 15. november 2017 ob 21:23

Sacramento - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Kalifornijski policisti so v torek blizu mesteca Corning severno od Sacramenta ubili 43-letnega moškega, ki se je zgodaj zjutraj odpravil na strelski pohod in ubil štiri ljudi. Pred tem je v ponedeljek ubil svojo ženo in v domu skril njeno truplo.

Pomočnik šerifa okrožja Tehama Phil Johnston je dejal, da menijo, da je verjetno ta dogodek sprožil celotno dogajanje. Policija je ime strelca objavila šele v sredo, čeprav naj bi bil njen stari znanec. Ime so pred njo objavili tamkajšnji mediji, ki se sklicujejo na sosede, ki so morilca zaradi nasilništva in uporabe strelnega orožja že večkrat prijavili policiji. Gre za 43-letnega Kevina Jasona Neala, ki je bil februarja zaradi napada z nožem že aretiran.

Napadalec je streljal na najmanj sedmih različnih mestih. V pohodu je najprej ubil soseda, ki ga je januarja zabodel z nožem, nato pa se odpravil do osnovne šole v kraju Rancho Tehama Reserve in jo prerešetal. Pri tem je ranil najmanj dva učenca. Poskušal je vdreti v šolo, vendar so jo učitelji zaklenili.

Napadalec je med divjanjem ukradel več avtomobilov in se z nekaterimi tudi zaletel. Po napadu na šolo je ukradel poltovornjak. Najprej je streljal nanj in ljudi v njem. Nato se je zaletel v drugo vozilo in ukradel avtomobil človeka, ki je prišel pomagat pri nesreči. Divjanje je nadaljeval skoraj celo uro, dokler ga niso ubili policisti. Ranjenih je 14 ljudi, med njimi sedem otrok.

Policija motiva za strelski napad ni objavila. Med divjanjem je uporabil tri kose strelnega orožja, polavtomatsko puško in dve pištoli, je še sporočil Johnston.

"Zelo smo užaloščeni zaradi streljanja v Severni Kaliforniji in smrti, ki je kosila tudi med nedolžnimi otroki," je tvitnil podpredsednik ZDA Mike Pence.

J. R., B. V.