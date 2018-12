Streljanje v Strasbourgu: dva mrtva, 13 ranjenih, ranjeni storilec je na begu

Število žrtev še ni potrjeno

11. december 2018 ob 21:03,

zadnji poseg: 11. december 2018 ob 23:55

Strasbourg - MMC RTV SLO

V streljanju v središču Strasbourga je napadalec, ki je še vedno na begu, po zadnjih podatkih ubil dva človeka, vmes so poročali že o štirih žrtvah, trinajst je ranjenih. Ranjenega storilca, domnevno gre za 29-letnega roparja, je policija obkolila.

Do streljanja je prišlo nekaj pred 20. uro na Rue de Orfevres, blizu božičnega sejma na trgu Kleber, enem izmed osrednjih trgov v središču mesta. Oblasti so takoj zaprle mesto. Iz županove pisarne so meščane, predvsem tiste v četrti Neudorf in v bližini tamkajšnjega parka (Parc de l'Etoile) pozvali, naj ostanejo doma, dokler se položaj ne razjasni, poroča Le Monde. Oblasti so sporočile, da je identiteta strelca znana, a da je ta še na begu. Policija je sporočila, da je bil storilec v navzkrižnem streljanju s policisti ranjen. Okoli 23.20 je Reuters poročal, da so storilca policisti obkolili na neznani lokaciji v mestu.

Kot poroča Le Monde, ki se sklicuje na neimenovani vir, je policija že dopoldne preiskala dom domnevnega storilca, in sicer v povezavi z ropom.

Oblasti so sprva poročale o eni žrtvi in več ranjenih, okoli 22.20 pa je francoski notranji minister Christophe Castaner potrdil, da sta v napadu, motiv zanj še ni znan, umrla dva človeka. Enajst ljudi je ranjenih, sedem med njimi huje.

Ob tem je Castaner še dejal, da je bil storilec policiji zaradi kriminalnih dejavnosti znan že prej, pozneje je policija potrdila, da ga je obveščevalna služba obravnavala kot možno teroristično grožnjo, navaja BBC. Kot poroča Reuters, je francoski protiteroristični tožilec odprl preiskavo primera. "V tem hipu je treba biti previden. Ne vemo še, kakšne so okoliščine streljanje. V tem trenutku je še nemogoče reči, ali gre za teroristično dejanje," je po poročanju Le Monda še dejal Castaner.

Po podatkih tamkajšnje policije je bil storilec na seznamu oseb, ki v državi predstavljajo varnostno tveganje. Na tem seznamu je okoli 26.000 posameznikov, med njimi jih za okoli 10.000 velja, da so se radikalizirali bodisi v salafističnih mošejah, bodisi na spletu, bodisi v tujini, navaja Reuters.

Vir v uradu tožilca je predtem dejal, da motiv za streljanje ni znan in da poteka preiskava o tem, ali je dogodek povezan s terorizmom, poroča Reuters.

Novinar Bruno Poussard je na Twitterju zapisal, da je bilo izstreljenih več kot 10 strelov. Tiskovni predstavnik Evropskega parlamenta v mestu Emmanuel Foulon pa je zapisal, da je bila v središču mesta po zvokih streljanja "panika" in da so na ulicah oboroženi policisti.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je policija zaprla stavbo Evropskega parlamenta. Ne poslanci, ne osebje, ne novinarji je ne morejo zapustiti.

V Strasbourgu je tudi MMC-jeva novinarka Klara Širovnik, ki je bila v času streljanja v restavraciji, ki je bila zaradi dogodka začasno zaprta. Kot je sporočila na Twitterju, je vzdušje v mestu "zadušljivo". Kot je dodala, se ljudje na dogodek odzivajo različno. Nekateri kličejo svojce in se sprašujejo, ali so na varnem, drugi so sprijaznjeni in nepresenečeni.

V Strasbourgu je danes igral tudi košarkarski klub Petrol Olimpija. Na Twitterju so okoli 22.45 iz kluba sporočili: "Še nekaj informacij o ekipi, ob dogajanju v Strasbourgu: Igralci in strokovni štab do prejema nadaljnjih navodil ostajajo v dvorani Rhenus Sport."

Zaskrbljeni Francozi so se zatekli v restavracije in pod mostove. Novice pričakujejo živčno. Kaj je bil povod za nocojšnje streljanje? pic.twitter.com/NY2Se4MxQa — Klara Širovnik (@klara_sirovnik) 11 December 2018

