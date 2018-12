Streljanje v Strasbourgu: trije mrtvi, 12 ranjenih, ranjeni storilec je še vedno na begu

Oblasti so razglasile najvišjo stopnjo pripravljenosti

11. december 2018 ob 21:03,

zadnji poseg: 12. december 2018 ob 02:38

Strasbourg - MMC RTV SLO

V streljanju v središču Strasbourga je napadalec po zadnjih podatkih ubil tri ljudi, vmes so poročali o štirih smrtnih žrtvah, dvanajst ljudi je ranjenih, šest med njimi huje. Ranjeni storilec, domnevno gre za 29-letnika, je še vedno na begu.

Do streljanja je prišlo nekaj pred 20. uro na Rue de Orfevres, blizu božičnega sejma na trgu Kleber, enem izmed osrednjih trgov v središču mesta. Oblasti so takoj zaprle mesto, ki je obstalo. Iz županove pisarne so meščane, predvsem tiste v četrti Neudorf in v bližini tamkajšnjega parka (Parc de l'Etoile) pozvali, naj ostanejo doma, dokler se položaj ne razjasni, poroča Le Monde.

Na novinarski konferenci ob približno 2. uri zjutraj je francoski notranji minister Christophe Castaner sporočil, da so umrli trije ljudje (vmes so bile informacije, da sta umrla dva človeka, kasneje, da so štiri smrtne žrtve) in da je storilec še vedno na begu. V operaciji sodeluje 350 ljudi, med njimi 100 policistov in vojaki, pri iskanju pobeglega storilca sodelujeta tudi dva helikopterja. Vlada se je odločila, da razglasi izredne razmere, najvišjo stopnjo pripravljenosti, med drugim to pomeni namestitev vojakov po državi, poostren nadzor meja in okrepljeno varnost na božičnih sejmih po državi.

Castaner je že predtem dejal, da je bil storilec policiji zaradi kriminalnih dejavnosti znan že prej, pozneje je policija potrdila, da ga je obveščevalna služba obravnavala kot možno teroristično grožnjo (gre za t. i. skupino fiché S,v kateri so osebe, ki jih nadzorujejo zaradi suma radikalizacije) navaja BBC. Kot poroča Reuters, je francoski protiteroristični tožilec odprl preiskavo primera. "V tem hipu je treba biti previden. Ne ve, vemo še, kakšne so okoliščine streljanja. V tem trenutku je še nemogoče reči, ali gre za teroristično dejanje," je po poročanju Le Monda še dejal Castaner. Okoli 0.30 so se v Parizu na nujni seji sestali predsednik države Emmanuel Macron, premier Edouard Philippe in okoli 30 predstavnikov različnih ministrstev in služb.

Oblasti so sporočile, da je identiteta strelca, ki je še na begu, znana. Gre za 29-letnega Cherifa C, rojenega leta 1989 v Strasbourgu. Policija je sporočila, da je bil storilec v navzkrižnem streljanju s policisti ranjen. Okoli 23.20 je Reuters poročal, da so storilca policisti obkolili na lokaciji v četrti Neudorf, v kateri so prebivalcem ukazali, naj ne zapuščajo svojih domov. Kot poroča Le Monde, ki se sklicuje na neimenovani vir, je policija že dopoldne preiskala dom domnevnega storilca, rojenega v Strasbourgu, in sicer v povezavi z ropi. BBC poroča, da so med preiskavo našli več granat. Le Figaro je poročal, da so ga iskali v povezavi z ropom in poskusom umora.

Po podatkih lokalne policije je bil storilec na seznamu oseb, ki v državi predstavljajo varnostno tveganje. Na tem seznamu je okoli 26.000 posameznikov, med njimi jih za okoli 10.000 velja, da so se radikalizirali bodisi v salafističnih mošejah, bodisi na spletu, bodisi v tujini, navaja Reuters. Vir v uradu tožilca je predtem dejal, da motiv za streljanje ni znan in da poteka preiskava o tem, ali je dogodek povezan s terorizmom, poroča Reuters.

Župan Strasbourga je še sporočil, da bodo v sredo zaprli božični sejem, odpovedali pa bodo tudi vse kulturne slovesnosti. V mestnih hiši bodo odprli žalno knjigo. Taksisti so ponudili brezplačen prevoz vsem, ki ga potrebujejo, v središču mesta pa so v gimnaziji Kleber ponudili možnost zavetja vsem, ki se zaradi razmer ne morejo vrniti domov oz. na varno. Vrtci, osnovne in srednje šole bodo v sredo odprte, toda oblasti svetujejo, da otroci ostanejo doma.

Košarkarji Petrol Olimpije po tekmi ujeti v dvorani

V Strasbourgu je tudi MMC-jeva novinarka Klara Širovnik, ki je bila v času streljanja v restavraciji. Podobno kot z ostalimi lokali so jo zaradi varnostnih razlogov začasno zaprli, nihče ni smel iz nje. Kot je sporočila na Twitterju, je vzdušje v mestu "zadušljivo". Kot je dodala, se ljudje na dogodek odzivajo različno. Nekateri kličejo svojce in se sprašujejo, ali so na varnem, drugi so sprijaznjeni in nepresenečeni.

V Strasbourgu je danes igral tudi košarkarski klub Petrol Olimpija. Na Twitterju so okoli 22.45 iz kluba sporočili: "Še nekaj informacij o ekipi, ob dogajanju v Strasbourgu: Igralci in strokovni štab do prejema nadaljnjih navodil ostajajo v dvorani Rhenus Sport." Okoli 0.30 so potem sporočili, da so navijači začeli zapuščati dvorano in da jo bodo potem, ko jo bodo vsi gledalci, zapustili še košarkarji Petrol Olimpije. Francoski klub, proti kateremu so košarkarji igrali, je na svojem Twitter profilu, objavil posnetek dogajanja po tekmi, ko je dvorana pela francosko himno.

Evropski parlament zaprt: nihče ne more ven

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je policija zaprla stavbo Evropskega parlamenta. Ne poslanci, ne osebje, ne novinarji je ne morejo zapustiti. Tiskovni predstavnik Evropskega parlamenta v mestu Emmanuel Foulon je zapisal, da je bila v središču mesta po zvokih streljanja "panika" in da so na ulicah oboroženi policisti. Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani je na Twitterju zapisal, da izraža sožalje, ob tem pa napisal, da parlamenta teroristični in zločinski napadi ne bodo ustrahovali in pozval k h krepitvi svobode in demokracije zoper teroristično nasilje.

Zaskrbljeni Francozi so se zatekli v restavracije in pod mostove. Novice pričakujejo živčno. Kaj je bil povod za nocojšnje streljanje? pic.twitter.com/NY2Se4MxQa — Klara Širovnik (@klara_sirovnik) 11 December 2018

Mesto sicer varujejo policisti, ki preglejujejo torbice in nahrbnike tistih, ki vstopajo v center. Kako lahko potem do napada sploh pride? “Vse skupaj je bolj rutinsko. V času božiča je pri nas tako že od leta 2015. Pomankljivo delo policije ni krivo za strele,” menijo domačini. — Klara Širovnik (@klara_sirovnik) December 11, 2018

V dvorani ostajajo tudi navijači, ki so si ogledali tekmo s @sigstrasbourg. Zmaje je v garderobo tako prišel obiskat eden od mlajših navijačev. #ZmajevoSrce pic.twitter.com/zuhe15m9TW — Petrol Olimpija (@petrol_olimpija) December 11, 2018

B. V., K. T.