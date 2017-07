Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Na hrvaškem otoku Rab je moški s strelnim orožjem pred stanovanjsko hišo ubil drugega moškega. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Strelski incident na Rabu: Moški umrl, napadalec se je razstrelil

Razlog napada naj bi bil zemljiški spor

2. julij 2017 ob 19:56,

zadnji poseg: 2. julij 2017 ob 20:38

Barbat - MMC RTV SLO/STA

Na hrvaškem otoku Rab je po pisanju hrvaških medijev napadalec pred stanovanjsko hišo s strelnim orožjem ubil moškega, nato pa streljal vsepovprek. Po prihodu policije se je zaprl v hišo in kasneje razstrelil.

Policija je ob prihodu na kraj zločina obkolila hišo, v katero se je napadalec zaprl in grozil, da se bo razstrelil, kar je kasneje tudi storil, poroča HRT.

Pogajanja specialnih enot iz Reke z napadalcem so trajala kar 13 ur. Z njim sta poskušala govoriti tudi njegova prijatelja in celo mati, a jim ga ni uspelo prepričati v predajo, saj je okrog 19.30 v hiši odjeknila eksplozija.

Smrtna žrtev napada je 51-letni psihiater, medtem ko je njegova 54-letna soproga med begom skočila z balkona prvega nadstropja, pri čemer je utrpela več zlomov in se zdravi v bolnišnici.

Napad zaradi zemljiškega spora

Glede na neuradne podatke je napadalec 48-letni vojni veteran, ki naj bi zakonski par okrog 9.30 zjutraj napadel zaradi spora glede zemljišča.

Žrtev napada je s soprogo živela v prvem nadstropju, napadalec pa v pritličju iste hiše, še poroča HRT.

Po navedbah sosedov so bili v času incidenta na območju tudi turisti, Nemci in Slovenci, ki so v paniki pobegnili, še navaja Index.hr.

J. R.