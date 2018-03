Strokovnjaki OPWC-ja bodo preučili strup iz napada na Skripala

Zastrupitev prek prezračevalnega sistema?

19. marec 2018 ob 08:59

London - MMC RTV SLO, STA

Ruski predsednik Vladimir Putin je odločno zanikal, da za napadom na Sergeja Skripala in njegovo hčer stoji Moskva. V London prihajajo strokovnjaki, ki bodo preučili vzorce živčnega strupa.

Strokovnjaki Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPWC), ki ima sedež v Haagu na Nizozemskem, bodo vzeli vzorce živčnega strupa, uporabljenega v napadu, nato pa jih bodo preučili visoko priznani mednarodni laboratoriji, ki jih je izbral OPWC. Rezultati analize naj bi bili znani čez približno dva tedna.

Britansko zunanje ministrstvo je sporočilo, da imajo informacije, ki kažejo, da je Rusija v zadnjih desetih letih razvijala živčne strupe in raziskovala načine izvajanja usmrtitev z njimi. Del tega programa sta bila tudi "razvoj in shranjevanje novičoka". Kot je za BBC zatrdil zunanji minister Boris Johnson, imajo za to "dejanske dokaze". Ob tem je dodal, da britanska vlada preučuje možnost sprejetja zakona, podobnega tistemu, ki so ga sprejeli po smrti odvetnika Sergeja Magnitskega v priporu v Rusiji leta 2009. Zakon so sprejeli leta 2012, z njim pa so kaznovali ruske uradnike, obtožene kršitev človekovih pravic. Zamrznili so jim premoženje in prepovedali izdajo vizumov zanje.

Nekdanjega ruskega agenta Skripala in njegovo hčer so našli 4. marca nezavestna na klopi v Salisburyju. Po navedbah Londona sta bila zastrupljena s kemikalijo iz skupine živčnih strupov, poznanih pod imenom novičok. Oba sta še vedno v kritičnem stanju v bolnišnici. V bolnišnici je zaradi strupa pristalo več deset ljudi. Skripal je delal kot ruski obveščevalec, nato so ga leta 1995 v Madridu na svojo stran pridobili Britanci. Leta 2004 so ga odkrili Rusi in pristal je v zaporu zaradi izdaje. V Veliko Britanijo se je vrnil v okviru izmenjave, ko so ZDA leta 2010 Moskvi vrnile deset aretiranih ruskih vohunov.

Novičok so napredni živčni strupi, ki jih je v 70. in 80. letih razvila Sovjetska zveza. Gre za četrto generacijo kemičnega orožja, razvito v okviru sovjetskega programa s tajnim imenom Foliant. Glede na izjave prebežnikov naj bi ga med drugim izdelovali in testirali v Uzbekistanu. Novičok začne hitro učinkovati ob vdihavanju ali ob stiku s kožo. Simptomi se začnejo kazati že 30 sekund do dve minuti pozneje. V obliki prahu sicer strup začne učinkovati pozneje - simptomi se lahko pokažejo šele 18 ur po izpostavljenosti. Policija napad obravnava kot poskus umora. Kot poroča ABC News, ki se izklicuje na vire, naj bi bila Skripal in njegova hči strupu izpostavljena prek prezračevalnega sistema avtomobila.

Rusija pripravljena sodelovati v preiskavi

Na namige o vpletenosti Rusije se je odzval Vladimir Putin, ki je v nedeljo zvečer, potem ko je prepričljivo zmagal na predsedniških volitvah, to odločno zavrnil. "Trditve, da bi si kdo v Rusiji dovolil storiti kaj takega pred volitvami in svetovnim prvenstvom v nogometu, so čenče, nesmisli in neumnosti," je povedal in izrazil pripravljenost Rusije sodelovati v preiskavi napada. Zatrdil je, da je Rusija uničila vse svoje kemično orožje.

London je okrivil Moskvo za zastrupitev Skripala in njegove hčerke. Uvedel je več ukrepov, med drugim je izgnal 23 ruskih diplomatov. Britanski zunanji minister je v petek dejal, da je napad najverjetneje odredil Putin, kar je Moskva odločno zavrnila. Rusija je v soboto v odgovor napovedala izgon 23 britanskih diplomatov in ustavitev dejavnosti Britanskega sveta po državi. Zunanji ministri Evropske unije bodo v Bruslju predvidoma obsodili napad in izrazili solidarnost z Veliko Britanijo. Unija je pripravljena podpreti London, če bo zaprosil pomoč, pravijo viri.

T. J.