Strokovnjaki za kemično orožje najverjetneje danes še ne bodo vstopili v Dumo

18. april 2018

Damask,Duma - MMC RTV SLO, Reuters

Kot je za Reuters dejal vir v ZN-u, strokovnjaki Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) danes najverjetneje še ne bodo vstopili v sirsko mesto Duma, kjer naj bi se pred kratkim zgodil kemični napad.

V Dumo je v torek prišla pripravljalna ekipa, ne pa tudi strokovnjaki OPCW-ja. Inšpektorji te organizacije so konec tedna prišli v Damask, da bi izvedli preiskavo o domnevnem kemičnem napadu v obližnji Dumi, v katerem je umrlo več deset ljudi, kot razlog za svoje napade na cilje v Siriji pa so ga navedle Združene države, Velika Britanija in Francija.

Kot poroča BBC, je sirski veleposlanik pri ZN-u Bašar Džafari v torek dejal, da je varnostna ekipa ZN-a že prišla v Dumo pred načrtovanim prihodom strokovnjakov in da je od njihove ocene varnosti odvisno, ali bodo strokovnjaki začeli delati že v sredo.

Ameriški in francoski predstavniki medtem izražajo zaskrbljenost, da bi lahko Rusija odstranjevala dokaze o kemičnem napadu. Zunanje ministrstvo v Parizu je v torek sporočilo, da je "zelo verjetno, da dokazi in ključni elementi izginjajo s prizorišča". Ruski zunanji minister Sergej Lavrov medtem kakršno koli vpletanje zanika. "Lahko zagotovim, da Rusija ni ničesar spreminjala na prizorišču," je dejal za BBC.

Strokovnjakom ponujali intervjuje

Predstavniki sirskih in ruskih oblasti so navajali "različne varnostne težave" kot razlog, da inšpektorjem niso še dovolili priti na prizorišče, je v ponedeljek dejal generalni direktor OPCW-ja Ahmet Üzümcü.

Üzümcü je še dejal, da so jim namesto dostopa na prizorišče napada sirske oblasti ponudile priložnost za intervjuje z 22 ljudmi, ki so dejali, da so bili na prizorišču napada in bi jih lahko pripeljali v Damask.

Strokovnjaki OPCW-ja naj bi na prizorišču napada vzeli vzorce zemlje in druge vzorce, ki bi pomagali identificirati kemikalije, ki bi lahko bile uporabljene.

Damask, Moskva: Napad je bil izmišljen

Sirska in ruska vlada sicer vztrajata, da je bila uporaba kemičnega orožja 7. aprila izmišljena. Opozicijski aktivisti, zdravstvene organizacije in reševalci medtem pravijo, da je bilo več kot 40 ljudi ubitih (po nekaterih poročilih več kot 70), ko je bil iz zraka na Dumo, ko je bila še v rokah upornikov, odvržen sod bomba, poln strupenih kemikalij. ZDA, Velika Britanija in Francija, ki se sklicujejo na javno dostopne informacije in svoje obveščevalne službe, pravijo, da so prepričane, da je bil uporabljen klor, mogoče pa tudi živčni strup.

Sirska vlada zanika, da bi kadar koli uporabila kemično orožje, a strokovnjaki ZN-a in OPCW-ja so vladnim silam pripisali odgovornost za štiri napade, vključno z napadom na mesto Kan Šejkun aprila lani, ko je bil uporabljen živčni strup sarin.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sporočila, da je glede na poročila njenih partnerjev v Dumi okoli 500 bolnikov kazalo znake izpostavljenosti strupenim kemikalijam.

