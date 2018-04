Sunday Times: Za Sergeja in Julijo Skripal nova identiteta in selitev v ZDA

Oba sta pri zavesti

9. april 2018 ob 11:24

London - MMC RTV SLO

Velika Britanija razmišlja o tem, da bi nekdanjemu ruskemu agentu Sergeju Skripalu in njegovi hčeri Juliji ponudila, da jima priskrbi novo identiteto, da bi ju zaščitili pred podobnimi napadi, nato pa bi zaživela novo življenje v ZDA.

Britanski časopis Sunday Times, ki se sklicuje na vire v britanski vladi, je poročal o tem, da se uslužbenci britanske obveščevalne službe MI6 s kolegi iz ameriške Cie pogovarjajo o preselitvi Skripalovih v ZDA. "Ponujeni jima bosta novi identiteti," je povedal visoki vladni vir.

Britanske oblasti si želijo, da bi Skripalova po okrevanju preselili v eno izmed držav, s katerimi imajo najtesnejšo izmenjavo obveščevalnih informacij. Poleg ZDA so to še Kanada, Avstralija in Nova Zelandija. "ZDA so najverjetnejša možnost, saj je manj možnosti, da bi jima tam znova stregli po življenju. Poleg tega ju je čez lužo najlažje varovati," je dejal neimenovani vir.

Britansko zunanje ministrstvo se na navedbe ni odzvalo.

33-letna Julija, ki ima rusko državljanstvo, naj bi medtem zavrnila konzularno zaščito, ki jo je njej in njenemu očetu ponudilo rusko veleposlaništvo v Londonu. Uradne potrditve o tem še ni.

Viri v vladi so povedali, da sta oba pri zavesti in bosta kmalu začela pomagati pri preiskavi napada z živčnim strupom novičok 4. marca.

Johnson znova udrihal čez Moskvo

Britanski zunanji minister Boris Johnson je v članku, objavljenem v časopisu, glede ruske vlade zapisal, da "nobena druga vlada ne namenja toliko časa in napora poskusom sabotiranja ali diskreditacije mednarodnih preiskav". "Bistvo kremeljskega prikrivanja je ciničen poskus, da neprijetna dejstva pokoplje pod plaz laži in dezinformacij," je izjavil.

Moskva medtem London obtožuje, da ji noče posredovati niti informacij o smrti ruskega izgnanca Nikolaja Gluškova, ki so ga dober teden po zastrupitvi Skripalovih našli mrtvega na njegovem domu v Londonu. "Skoraj mesec po smrti gospoda Gluškova britanska stran podobno kot v primeru Sergeja in Julije Skripal ni zagotovila nobenih informacij," so zapisali na ruskem veleposlaništvu na Otoku. "Glede na naše številne prošnje lahko sklepamo zgolj, da to delajo namenoma," so poudarili.

A. P. J.