"Sužnji ne bomo nikoli" - prebežniki protestirali proti razmeram na plantažah

Januarja v Evropo prišlo 5.000 prebežnikov

30. januar 2018 ob 08:16

Rim - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Evropski reševalci so v zadnjih dneh z odprtega morja pred Libijo rešili več kot 1.000 prebežnikov, poročajo tudi o najmanj treh novih žrtvah. V Italiji pa odmeva novica o požaru, ki je v kalabrijskem Rosarnu opustošil šotorišče prebežniških delavcev na plantažah in zahteval eno življenje.

"Sužnji ne bomo nikoli." Tako je pisalo na transparentu prebežnikov, ki so v San Ferdinandu blizu kalabrijskega Rosarna v ponedeljek protestirali proti nečloveškim razmeram, v katerih živi nekaj tisoč najemniških delavcev na plantažah agrumov. Gre po večini za Afričane, ki v nasadih delajo pod ceno in na črno.

Protest je sprožil požar, ki je v noči na soboto uničil šotorišče za 1.800 ljudi, v katerem je umrla 26-letna Nigerijka Becky Moses. Karitas in civilna zaščita sta že pred letom postavili nove prednapete konstrukcije za prebežniške delavce, a kot trdi duhovnik Vincenzo Alampi, ki vodi krajevno Karitas, se mnogi niso hoteli preseliti v nove objekte, saj naj bi v njih vladala prestroga pravila.

Na gumenjaku več kot sto ljudi

Prihodi novih prebežnikov se medtem niso ustavili. Konec tedna so evropske vojaške, trgovske in humanitarne ladje v petih različnih operacijah z morja rešile več kot 800 ljudi, v ponedeljek pa še 270. Največ pozornosti je vzbudila sobotna akcija ladje Aquarius, ki jo je operativni center v Rimu usmeril k popuščajočemu gumenjaku z več kot 100 ljudmi. Ko je ladja prispela na lokacijo, je bila večina prebežnikov že v vodi. Rešili so 98 ljudi, med njimi sedem nezavestnih. Za tri ženske so reševalci prišli prepozno, po pričevanju preživelih pa naj bi jih nekaj vzelo morje. Rešence in dve trupli bo Aquarius popoldne izkrcal v Augusti na Siciliji.

Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije je januarja v Evropo prišlo skoraj 5.000 novih prebežnikov. Sredozemlje jih je vzelo že 206.

A. P. J., Janko Petrovec