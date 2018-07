Švedska se bori s požari: na pomoč tudi Evropska unija

Najtoplejši julij v zadnjih 260 letih

23. julij 2018 ob 13:57

Bruselj/Stockholm - MMC RTV SLO, STA

Evropska komisija je odobrila pomoč Švedski pri obvladovanju požarov, ki so izbruhnili med za Skandinavijo neobičajno dolgim vročinskim valom.

Italija, Francija, Nemčija, Litva, Danska, Portugalska, Poljska in Avstrija so na Švedsko poslale sedem letal za gašenje požarov, sedem helikopterjev, 60 vozil in več kot 340 strokovnjakov.

Po navedbah švedskih oblasti po državi še vedno divja 27 požarov, v nedeljo pa jih je bilo celo 50. Med drugim jim še vedno ni uspelo pogasiti štirih največjih požarov v osrednjem delu države. Strokovnjaki napovedujejo, da bi spričo vse višjih temperatur utegnili izbruhniti novi požari. Več deset požarov je Švedsko prizadelo med neobičajno dolgim vročinskim valom. Letošnji julij je po navedbah vremenoslovcev najtoplejši v zadnjih 260 letih.

Švedska 16. julija zaprosila za pomoč

Švedska je 16. julija zaprosila za pomoč prek mehanizma Evropske unije na področju civilne zaščite, ki ga koordinira Evropska komisija. Prek tega mehanizma sodelujoče države prostovoljno ponudijo pomoč v primeru zahtevka druge države ob naravni nesreči ali drugih izrednih dogodkih. Komisija lahko tudi sofinancira prevoz pošiljk nujne pomoči in osebja v namembno državo. V mehanizem je vključenih 34 evropskih držav: 28 članic EU-ja, Makedonija, Islandija, Norveška, Črna gora, Srbija in Turčija.

Za pomoč prek mehanizma je v preteklih letih zaprosila tudi Slovenija. Oktobra 2015 je na primer za lažje obvladovanje prihoda velikega števila beguncev in prosilcev za azil zaprosila za gmotno pomoč v obliki šotorov, odej ter sanitarne in druge opreme.

A. V.