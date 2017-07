Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Voditelji opozicijskega zavezništva Stranke centra, ki zahtevajo glasovanje o nezaupnici: (iz leve proti desni) Annie Loof, Anna Kinberg, Ebba Busch Thor in Jan Bjorklund. Foto: Reuters Švedski premier Löfven je ob informaciji o škandalu sklical novinarsko konferenco in uhajanje informacij označil za katastrofo. Foto: Reuters Sorodne novice Švedska po sedmih letih znova uvaja obvezno služenje vojaškega roka Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Švedska: Zaradi uhajanja zaupnih informacij opozicija zahteva glasovanje o nezaupnici

Tuji izvajalec storitev razgalil zaupne vladne podatke

26. julij 2017 ob 21:37

Stockholm - MMC RTV SLO/STA

Švedska vlada se po informacijah o uhajanju pomembnih vladnih in policijskih informacij zaradi napake pri najemu izvajalca spopada s hudimi kritikami, k odstopu pozivajo tri ministre.

Švedska državna agencija za promet je leta 2015 najela tujega izvajalca storitev informacijske tehnologije brez varnostnega preverjanja, s čimer je tujim strokovnjakom omogočila dostop do občutljivih podatkov o ljudeh, ki so registrirani v podatkovnih bazah vlade in policije, poroča Independent.

Ameriški informacijski gigant IBM je za delo uporabljal podizvajalce iz tujine, ki so zaradi neupoštevanja varnostnih standardov razgalili podatke o vozniških dovoljenjih in vozilih ljudi, podatke o zaščitenih ljudeh in po poročanju BBC-ja tudi zaupne podatke o vojaških uslužbencih in švedskih obrambnih načrtih.

Opozicija po razkritju škandala prejšnji teden zahteva odstop treh ministrov. Pod plazom kritik so se tako znašli obrambni minister Peter Hultqvist, notranji minister Anders Ygeman in infrastrukturna ministrica Anna Johansson, poroča Independent. Opozicija zahteva tudi glasovanje o nezaupnici.

Vlado je obtožila prikrivanja informacij o kršenju pravil, saj sta za incident od začetka leta 2016 vedela tako obrambni kot notranji minister. Slednja nista obvestila pristojnih organov. "Številni ministri so zanemarili svoje delo. To mora imeti posledice," je dejala predstavnica Stranke centra Annie Loof.

Premier incident označil za katastrofo

Premier Stefan Löfven naj bi tako za incident izvedel šele januarja letos, ko so voditeljico državne agencije Mario Agren obtožili kršenja pravil o varovanju osebnih podatkov in ji naložili plačilo okoli 7.250 evrov kazni. Löfven je v ponedeljek zadevo označil za katastrofo, državna agencija za promet pa je v izjavi sporočila, da ni razloga za skrb, saj nič ne kaže na to, da bi kdo zlorabil podatke, poroča BBC.

Vodja konservativcev Anna Kindberg Batra je sporočila, da bodo štiri desnosredinske opozicijske stranke zahtevale prekinitev parlamentarnih počitnic za glasovanje o nezaupnici. Koalicijski socialni demokrati in zeleni, ki so na oblasti od leta 2014 in imajo trenutno v parlamentu 138 od 349 sedežev, se na zahteve opozicije še niso odzvali.

