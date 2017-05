Švedsko tožilstvo zavrglo obtožbe zoper Assangea

Assange je že pet let na ekvadorskem veleposlaništvu

19. maj 2017 ob 11:41,

zadnji poseg: 19. maj 2017 ob 15:56

Stockholm, London - MMC RTV SLO/STA

Švedsko tožilstvo je sporočilo, da opušča preliminarno preiskavo obtožb o posilstvu zoper ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assangea. Postopek je trajal sedem let.

Direktorica švedskega javnega tožilstva Marianne Ny je v Stockholmu pojasnila, da so preiskavo ustavili, "ker ni bilo prave možnosti, da bi v neki dogledni prihodnosti prišlo do izročitve Švedski", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Glede na to, da so bile vse možnosti za nadaljevanje preiskave v sedanjih okoliščinah izčrpane, se zdi, da ni več ustrezno, da vztrajamo pri aretaciji Juliana Assangea," je dejala.

AFP navaja, da je bil danes skrajni rok za morebitno novo podaljšanje švedskega pripornega naloga, za kar pa se tožilstvo ni odločilo. Kazenski pregon bi zastaral po desetih letih, torej leta 2020.

Julian Assange je kmalu po novici na Twitterju brez komentarja objavil svojo fotografijo, na kateri se prešerno smeji.

Njegov odvetnik Per E. Samuelsson pa je nato za švedski radio ocenil, da je odločitev tožilstva popolna zmaga. Assange pa je "seveda vesel in mu je odleglo", je še povedal.

Londonska policija bi Assangea aretirala

Londonska policija je medtem sporočila, da bodo morali Assangea kljub opustitvi švedskega pregona aretirati, če bo zapustil ekvadorsko veleposlaništvo, saj se leta 2012 ni predal sodišču.

"Zdaj, ko se je položaj spremenil in so švedske oblasti opustile nadaljnjo preiskavo primera, Assange ostaja iskan zaradi sicer precej blažjega kaznivega dejanja. Policisti bodo temu namenili takšno stopnjo svoje pozornosti in virov, kot to ustreza resnosti dejanja," so po poročanju britanskega BBC-ja sporočili z londonske policije.

45-letni Assange, ki obtožbe o posilstvu zanika, že od leta 2012 živi na ekvadorskem veleposlaništvu v Londonu, kamor se je zatekel, ko je v Veliki Britaniji izgubil bitko proti izročitvi Švedski. Proti izročitvi se je boril tudi v strahu pred nadaljnjo izročitvijo ZDA.

Novembra lani so Assangea na ekvadorskem veleposlaništvu zaslišali v prisotnosti namestnice švedskega generalnega tožilca Ingrid Isgren in švedskega policijskega inšpektorja. Današnja odločitev je posledica tudi tega zaslišanja.

Dolga preiskava zaradi prevajanja

Kot je pojasnila tožilka Nyjeva, je analiza tega zaslišanja dolgo trajala tudi zaradi uradnega prevoda najprej v španščino, nato v angleščino, zatem spet v španščino in potem še v švedščino. Vmes je preiskava in tudi odločitev glede njenega nadaljevanja stala, je povedala Nyjeva.

Njegov odvetnik Per E. Samuelson je v začetku maja vložil novo prošnjo pri pristojnem švedskem sodišču za preklic švedskega naloga za aretacijo. Kot razlog je odvetnik navedel javne izjave vodje Cie Mika Pompa, da se Assange ne more več skrivati za pravili o zaščiti svobode govora ter besede pravosodnega ministra ZDA Jeffa Sessionsa, da je aretacija Assangea prednostna naloga.

Tudi Assange sam je napovedal, da se bo predal, če bodo ZDA izpustile nekdanjo ameriško vojakinjo Chelsea Manning, ki je tedaj še kot vojak Bradley Manning Wikileaksu predala zaupne ameriške diplomatske depeše, kar je povzročilo velik škandal v svetu in povzročilo veliko škodo ZDA. Manningova je bila zaradi tega leta 2013 obsojena na 35 let zapora. Po pomilostitvi pa je bila preteklo sredo vendarle izpuščena na prostost.

B. V., J. R.