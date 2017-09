Svet čaka na odziv Su Čijeve zaradi nasilja nad Rohingjami

Pred nasiljem zbežalo že več deset tisoč pripadnikov manjšine

4. september 2017 ob 21:30

New York - MMC RTV SLO

Posebna poročevalka ZN-a o človekovih pravicah v Mjanmaru Janghi Li je kritizirala Nobelovo nagrajenko za mir in de facto voditeljico države Aung San Su Či, ker ne zaščiti muslimanske manjšine Rohingja.

Za Lijevo so razmere v Mjanmaru resnično skrb vzbujajoče, zato je po njenih besedah čas, da posreduje Su Čijeva, ki sicer ni predsednica, a velja za resnično voditeljico vlade.

Po ocenah ZN-a je v sosednji Bangladeš prebežalo že več kot 87.000 pripadnikov ljudstva Rohingja, kar je več kot po zadnjem izbruhu nasilja lani oktobra v pokrajini Rakhine, kjer večinoma živi muslimanska manjšina.

Začaran krog nasilja je posledica preganjanja pripadnikov manjšine, ki so v Mjanmaru skoraj brez pravic, saj nimajo državljanstva. Skrajni pripadniki ljudstva Rohingja na policijske postojanke tako doživijo silovit odgovor mjanmarske vojske, ki se še bolj znese nad manjšino. Tukaj so tudi budistične milice, ki so prav tako neizprosne do pripadnikov muslimanske manjšine.

Su Čijeva molči

Mjanmarska vojska se vseskozi brani, da skuša zaščiti civiliste pred napadi skrajnežev, a razmere na terenu je po poročanju BBC-ja težko preveriti, saj oblasti omejujejo dostop do območij, kjer živijo pripadniki tega ljudstva.

Lijeva je trenutne razmere opisala kot veliko hujše v primerjavi z lanskim oktobrom in zdaj pričakuje, da bo preganjane civiliste zaščitila Su Čijeva.

Oglasila se je tudi pakistanska aktivistka in Nobelova nagrajenka za mir Malala Jusafzaj, ki je dejala, da čaka na odziv Su Čijeve, ki se od zadnjega izbruha nasilja še ni oglasila.

"Svet čaka in rohinški muslimani čakajo," pravi Jusafzajeva.

G. V.