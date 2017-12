Svet v letu 2017: Od Trumpove prisege do kibernetičnih napadov

Takole so v sirskem mestu Raka, ki je bilo več let sedež Islamske države, oktobra pripadniki Sirskih demokratičnih sil v zrak postavili sirske zastave. Iraške in sirske sile so v obsežnih ofenzivah pregnale pripadnike Islamske države skoraj s celotnega območja, ki so ga nadzirali od leta 2014, ko so na področjih Iraka in Sirije razglasili kalifat. Veliko vlogo v boju proti IS-ju so imele kurdske pešmerge. Ko pa so Kurdi okrepili prizadevanja za neodvisen Kurdistan, med drugim s septembrskim referendumom, pa so se odnosi med njimi in iraškimi oblastmi močno zaostrile. Bagdad je referendum označil za nezakonit, ostro pa sta mu nasprotovala tudi sosednja Turčija in Iran, pa tudi ZDA. Po referendumu so se nevarno zaostrili odnosi Kurdov z Bagdadom, pa tudi s Turčijo in Iranom. Iraške sile so sredi oktobra vdrle v z nafto bogato provinco Kirkuk, ki ga imajo mnogi Kurdi za zgodovinsko središče Kurdistana, in prevzele nadzor nad njo. Foto: Reuters