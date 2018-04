Svetovalci Trumpa prepričali, da vojska ostane v Siriji za "nedoločen čas"

"Pri tem ni bil prav vzhičen"

5. april 2018 ob 07:38

Washington - MMC RTV SLO

Potem ko je Donald Trump izjavil, da si želi čim prejšnjega umika ameriške vojske iz Sirije, so ga njegovi svetovalci prepričali v nasprotno. Bela hiša je tako sporočila, da bodo Američani v Siriji ostali "nedoločeno obdobje".

Člani sveta za nacionalno varnost so ameriškega predsednika prepričali, da bi umik ameriških enot iz Sirije, v kateri že več kot sedem let trajajo spopadi, pomenil tveganje za ponoven vzpon skrajne teroristične skupine Islamska država, ki je v zadnjem času izgubila veliko ozemlja, a še vedno deluje, poroča BBC.

Bela hiša je tako v sredo sporočila, da se ameriška vojaška misija v Siriji približuje "k hitremu koncu", ni pa podala natančne časovnice umika. "Islamska država je skoraj že popolnoma poražena, a za prihodnje načrte in cilje se bodo ZDA posvetovale s svojimi zavezniki. Pričakujemo, da bodo države v regiji in druge, vključno z Združenimi narodi, skupaj delale za mir in zagotovile, da se Islamska država nikoli več ne dvigne," so dodali.

Po poročanju NBC-ja se je Trump na srečanju s svetovalci za nacionalno varnost strinjal, da ameriški vojaki ostanejo v Siriji za nedoločeno obdobje, "a pri tem, milo rečeno, ni bil prav vzhičen". "Ko je poslušal odgovore svojih sodelavcev, je bil videti frustriran in razkačen," je dejal neimenovani član administracije.

Računa na pomoč zaveznic

Da ameriške sile ostanejo v Siriji, se strinja tudi ameriški obrambni minister James Mattis, ki je Trumpu zagotovil, da bo Pentagon še naprej postopno zmanjševal število vojakov v Siriji. Trumpa je zanimalo, natančno koliko časa bo potrebno, da bodo koalicijske sile utrdile svoje pridobitve in dokončno porazile IS, a svetovalci mu nismo mogli dati točnega datuma. Dejal je tudi, da računa na pomoč nekaterih držav z Bližnjega vzhoda, da bodo z obsežnimi finančnimi sredstvi pomagale pri obnovi popolnoma uničene države. Po Trumpovih besedah je savdska vlada v ta namen pripravljena nameniti kar štiri milijarde dolarjev. A sam je nedavno zamrznil nakazilo 200 milijonov dolarjev, namenjenih za obnovo Sirije, ki jih je odobril zdaj že nekdanji zunanji minister Rex Tillerson.

ZDA imajo trenutno v vzhodni Siriji okoli 2.000 vojakov, ki pomagajo Sirskim demokratičnim silam (SDF) v boju proti Islamski državi. SDF je ob pomoči letalskih napadov koalicije pod vodstom ZDA v preteklih treh letih osvojil na tisoče kvadratnih kilometrov ozemlja - po poročanju ameriških strokovnjakov je IS izgubila kar 89 odstotkov ozemlja v Siriji in Iraku.

Trump je lani sicer večkrat namignil tudi, da bo ameriške vojake umaknil iz Afganistana, a se to potem ni zgodilo.

A. P. J.