Svetovna banka je preklicala posojilo Tanzaniji. Država ima po podatkih ZN-a eno najvišjih stopenj najstniških nosečnosti na svetu. Razširjeno je spolno nasilje, deklice pa v zameno za plačilo šolnine, hrano in bivališče nudijo spolne odnose. Foto: MMC RTV SLO/Televizija Slovenija Predsednik Magufuli je lani po 13 letih prestanih zapornih kazni pomilostil dva moška, ki sta bila obsojena na dosmrtni zaporni kazni zaradi posilstva desetih osnovnošolskih otrok. Foto: EPA Sorodne novice Ukrep predsednika Tanzanije: Vojska mora odkupiti vse indijske oreščke Tanzanija: Dva dni po nesreči trajekta z 218 žrtvami rešili moškega Dodaj v

Svetovna banka in Danska ukrepata zoper Tanzanijo

Ena najvišjih stopenj najstniških nosečnosti

15. november 2018 ob 19:59

Washington - MMC RTV SLO

Svetovna banka je preklicala 300 milijonov dolarjev vredno posojilo Tanzaniji zaradi zaskrbljenosti glede politike izključitve nosečih deklet iz šol. Danska pa ustavlja pomoč tej državi zaradi "nesprejemljivih homofobnih komentarjev".

Preklicano 300-milijonsko posojilo je del sredstev v vrednosti pol milijarde dolarjev, ki jih je Svetovna banka Tanzaniji namenila letos. Njegov namen je pomagati tanzanijskemu ministrstvu za izobraževanje pri izboljšanju dostopa do srednješolskega izobraževanja.

Tanzanijske šole redno izključujejo dekleta, ki zanosijo. Takšnih primerov naj bi bilo vsako leto okoli 8.000. Praksa je stara več desetletij, pogostejša pa je, odkar je od leta 2015 na oblasti predsednik John Magufuli. Nekatere šole so uvedle tudi obvezne teste nosečnosti, poroča Guardian.

Junija pa je šel predsednik še korak dlje, ko je oznanil, da se dekleta po rojstvu ne bodo smela več vrniti v šolo.

Januarja so aktivisti obsodili aretacijo petih nosečih učenk v okrožju Tandahimba na meji z Mozambikom in opozorili, da bi morali biti aretirani pravzaprav moški, s katerimi so zanosile.

Leta 2017 je organizacija za človekove pravice Human Rights Watch objavila poročilo, v katerem je ugotovila, da diskriminatorne politike prispevajo k temu, da v državi 1,5 milijona otrok ni v šolah.

Odvzem sredstev bo prizadel otroke

Regionalna koordinatorka organizacije Equality Now Africa, ki si prizadeva za prekinitev izključevanja iz šol, Judy Gitau je dejala, da umik posojila Svetovne banke pomeni odvzem sredstev za "otroke, ki trpijo". Ob tem pa opozarja, da lahko vlada to prepreči in umakne prepoved šolanja za dekleta, ki rodijo. Judy Gitau poudarja, da je večina deklet, ki zanosijo, revnih. Prepoved šolanja pa jim onemogoča pridobitev osnovne izobrazbe in izhod iz revščine.

Svetovna banka je sporočila, da "podpirajo politike, ki spodbujajo izobraževanje deklet in omogočajo, da mlada dekleta ostanejo v šoli, dokler ne dosežejo svojega polnega potenciala". Vir v Svetovni banki je za Guardian dejal, da je vladna politika izključevanja nosečih deklet iz šol med razlogi za umik posojila.

Med drugimi razlogi za umik posojila Svetovne banke so zaskrbljenost zaradi septembra sprejetega zakona, po katerem bi bilo izražanje dvoma o uradnih statistikah zločin. Tistemu, ki bi podvomil o vladnih podatkih, grozi denarna kazen in zaporna kazen v trajanju do treh let.

Preganjanje LGBT

Svetovna banka je opozorila tudi na "grožnje, nadlegovanje in diskriminacijo LGBT-skupnosti" v Tanzaniji. Podobne skrbi izraža tudi Danska, druga največja donatorka pomoči Tanzaniji, ki je umaknila za 9,8 milijona dolarjev pomoči Tanzaniji. Ministrica za sodelovanje na področju razvoja Ulla Tornaes je opozorila na "popolnoma nesprejemljive homofobne izjave komisarja".

Kot je potrdil njen tiskovni predstavnik, je ministrica mislila na izjave Paula Makonde, administrativnega vodjo Dar Es Salama, ki je ta mesec ljudem v mestu ukazal, naj prijavijo vsakogar, ki ga oziroma jo sumijo istospolne usmerjenosti.

Decembra lani je predsednik Magufuli po 13 letih prestanih zapornih kazni pomilostil dva moška, ki sta bila obsojena na dosmrtni zaporni kazni zaradi posilstva desetih osnovnošolskih otrok.

B. V.