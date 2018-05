Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Območje gore Pigne d'Arolla v oblakih. Foto: Reuters Sorodne novice Poljski alpinisti opustili "samomorilski" zimski vzpon na K2 Dodaj v

Švica: Pomladna turna smuka usodna za pet smučarjev

Izpostavljeni temperaturam pod lediščem

1. maj 2018 ob 12:13

Bern - MMC RTV SLO, STA

Od 14 turnih smučarjev, ki so morali na območju gore Pigne d'Arolla v Alpah na jugu Švice zaradi slabega vremena noč z nedelje na ponedeljek preživeti na prostem, jih je po zadnjih podatkih umrlo pet.

Smučarji so bili izpostavljenim temperaturam pod lediščem, pri sebi pa niso imeli primerne opreme za bivakiranje niti jim ni uspelo priti do koče. Noč so preživeli na 3270 metrih nadmorske višine.

Smučarji so bili na turi v dveh skupinah, ker jih v ponedeljek zjutraj še ni bilo pri koči, je skrbnik poklical na pomoč. V reševalni akciji je sodelovalo sedem helikopterjev.

Ko so reševalci našli pogrešane, je bil eden izmed njih že mrtev, najverjetneje je umrl zaradi posledic padca. Druge so reševalci prepeljali v bolnišnico, kjer pa so zaradi podhladitve umrli še trije smučarji. V ponedeljek zvečer je umrl še eden.

Med smrtnimi žrtvami so Nemci, Italijani in Francozi, vendar jih uradno še niso identificirali.

V ločeni nesreči so v ponedeljek v Alpah na območju kantona Bern mrtva našli še dva mlada plezalca, stara 21 in 22 let.

