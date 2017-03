Svojci potnikov malezijskega letala na lastno pest nadaljujejo iskanje

Dan spomina na potnike skrivnostno izginulega letala MH370

4. marec 2017 ob 12:07

Kuala Lumpur - MMC RTV SLO/Reuters

Skoraj tri leta minevajo od skrivnostnega izginotja letala na poti iz Kuala Lumpurja v Peking. Svojci 239 potnikov so organizirali spominsko srečanje in začeli zbirati sredstva za zasebno iskanje.

Družine želijo zbrati 15 milijonov dolarjev za nadaljevanje iskanja, je na srečanju povedala hči ene izmed potnic, malezijska pravnica Grace Nathan. Vendar sredstev ne bodo začeli zbirati, dokler vladna odločitev o koncu preiskave ne bo dokončna, pridobljeni podatki dozdajšnjih preiskav pa pregledani in analizirani.

Prvo spominsko obeležje svojcev 239 potnikov v Kuala Lumpurju je vključevalo glasbene in plesne nastope, družinski člani pa so čustveno izrazili želje po nadaljnjem iskanju.

Lani so mednarodni strokovnjaki skupaj s svojci in ekipo Voice 370 (Glas 370), podporno skupino za svojce potnikov, na vzhodni afriški obali našli več domnevnih razbitin letala, prvo izmed njih na otoku Madagaskar. "Ko sem tistega dne našel košček razbitine, se mi je to zdel srečen in čudežen dogodek, vendar se mi je vse skupaj zdelo tudi nekoristno, saj bi takšen tip iskanja morala izvajati vlada," je na srečanju povedal Džjang Hvi, ki je v Kuala Lumpur prišel iz Kitajske in čigar mati je bila med potniki na letalu.

Vlade januarja končale iskanje

Avstralija, Malezija in Kitajska so januarja končale skupno iskalno akcijo. V dveh letih so preiskali 120 tisoč kvadratnih metrov podvodne površine. Vlade vseh treh držav so na zahteve svojcev medtem odgovorile, da bodo preiskavo nadaljevali, ko se pojavijo verodostojni dokazi glede lokacije ostankov letala.

Do zdaj analizirali 27 razbitin

Spominskega dogodka se je udeležil tudi malezijski minister za promet Liov Tiong Laj, ki je povedal, da so pristojne službe analizirale 27 kosov razbitin, najdenih na vzhodnoafriški obali. Zadnja kosa so v Južni Afriki našli pred dvema tednoma. Dodal je, da je vlada glede iskanja ostankov podpisala sporazume z državami ob vzhodni afriški obali.

J. R.