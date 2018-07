Tajska: Iz jame rešili že sedmega dečka

Imen rešenih otrok niso objavili

9. julij 2018 ob 11:39,

zadnji poseg: 9. julij 2018 ob 13:53

Bangkok - MMC RTV SLO, STA

Potem ko so iz tajske jame Tam Luang rešili štiri tam ujete dečke, potapljači nadaljujejo tvegano operacijo reševanja preostalih osmih otrok in njihovega 25-letnega trenerja. Potem ko so danes rešili petega dečka, so na nosilih iz jame prinesli še šestega in sedmega pripadnika skupine.

Po rešitvi štirih otrok so akcijo reševanja čez noč ustavili, zdaj pa jo nadaljujejo. Reševalci se namreč bojijo, da se bo vodna gladina v jami spet dvignila. Glede na vremenske razmere je sicer guverner pokrajine Čang Raj (Chang Rai) in vodja reševalne operacije Narongsak Osotanakorn dejal, da so razmere danes "tako dobre kot včeraj". Dodal je, da bi "morali spet prejeti dobre novice".

Potapljači so se vrnili v jamo ob 11. uri po krajevnem času, po besedah guvernerja pa je danes na delu "več ljudi" kot v nedeljo. Narongsak je dodal, da rešuje ista ekipa tajskih in tujih potapljačev kot v nedeljo, le nekatere posameznike so zaradi utrujenosti zamenjali, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Po poročanju BBC-ja je guverner še dejal, da imen rešenih dečkov niso objavili iz spoštovanja do družin tistih, ki so še ujeti v jami. BBC še poroča, da ni jasno niti, ali so glede rešenih dečkov obvestili njihove družine.

Prva faza operacija "gladka"

Za prvo fazo operacije, ki so jo sprožili prej, kot so načrtovali, saj so izkoristili premor v deževju, so tajske oblasti sporočile, da je potekala "gladko", rešeni dečki pa da so "v dobrem stanju". Notranji minister Anupong Paodžinda je v nedeljo sporočil, da so rešeni dečki "močni in zdaj na varnem" v zdravniški oskrbi.

V soboto je Narongsak dejal, da imajo reševalne ekipe od tri do štiri dni časa za izvedbo operacije.

V jami je dejavnih 90 potapljačev, 40 iz Tajske in 50 tujih. Dostop do ujete skupine je težaven celo za izkušene potapljače. Pot vključuje hojo, plezanje in potapljanje s pomočjo vrvi, ki so že potegnjene pod vodo.

Vsakega otroka spremljata po dva potapljača, ki prav tako nosita njegovo kisikovo jeklenko. Pot je v enem delu še posebej težka, saj je prehod tako ozek, da morajo potapljači sneti jeklenko, da lahko splavajo skozi.

Otrokom dali pomirjevala

Nihče izmed mladih nogometašev nima izkušenj s potapljanjem, zato so strokovnjaki opozarjali, da bi jih lahko zgrabila panika. Danski potapljač Ivan Karadžić je za danski radio razkril, da so v nedeljo rešeni četverici pred nevarnim odhodom iz jame zato dali močna pomirjevala. "Niso bili popolnoma omamljeni, a tudi odzivali se niso več čisto prav," je povedal Karadžić, ki je kot prostovoljec sodeloval pri reševanju, navaja DPA.

Da je reševanje izjemno nevarno, dokazuje smrt nekdanjega mornariškega potapljača Samana Gunana, ki se je javil, da bi pomagal pri reševanju. Saman je umrl v petek med dostavljanjem kisikove jeklenke otrokom.

