Tajska: Pogrešane dečke po devetih dneh žive našli v jami

V reševalni akciji je sodelovalo več držav

2. julij 2018 ob 18:15

Tham Luang - MMC RTV SLO, Reuters

Vseh 12 pogrešanih dečkov in njihovega nogometnega trenerja so v jami Tham Luang na Tajskem po devetih dneh iskanja mednarodnih reševalnih ekip našli "z znaki življenja".

Vsi dečki, stari med 11 in 16 let, ter njihov 25-letni trener so zdaj na varnem, je sporočil guverner province Čhjang Raj (Chiang Rai), Narongsak Osatanakorn.

Fantje so se 23. junija odpravili raziskovat jamo, po njihovem vstopu pa je edini vhod poplavilo monsunsko deževje. Tajske oblasti so še isti dan začele iskalno akcijo, pri kateri so se jim kasneje pridružili strokovnjaki iz Velike Britanije, ZDA, Kitajske in Avstralije.

Iskalno akcijo, pri kateri so si pomagali z reševalnimi psi, brezpilotnimi letalniki in vrtanjem v površje, da so izpraznili vodo, so oteževale velike količine vode in blata po monsunskem deževju.

V nedeljo so se reševalci uspeli prebiti v bližino kraja, za katerega so sklepali, da so dečki tam poiskali zatočišče.

VIDEO Dečke iz jame po devetih dneh rešili žive

J. R.