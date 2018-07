Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Osem dni po izginotju reševalci iz več držav poskušajo z obsežno iskalno akcijo najti 12 pogrešanih fantov in njihovega trenerja. Foto: Reuters Tamkajšnji prebivalci in sorodniki upajo na varno vrnitev pogrešanih. Foto: Reuters Transport stroja, s katerim bodo reševalci na površju jame zvrtali luknje, skozi katere bodo vstopili v poplavljene predele jame. Foto: Reuters Sorodne novice V poplavljeni tajski jami ujetih 13 najstnikov in trener Dodaj v

Tajska: Reševalci se bližajo mestu v jami, kjer naj bi bili pogrešani dečki

Upanja na preživetje je vsak dan manj

1. julij 2018 ob 18:02

Chiang Rai - MMC RTV SLO, STA

Na Tajskem še vedno poteka reševanje 12 otrok in njihovega nogometnega trenerja, ki so že več kot teden dni ujeti v poplavljeni jami Tham Luang blizu mesta Čiang Raj na severu države.

Reševalci ocenjujejo, da so fantje zavetje poiskali na višje ležeči skali nekaj kilometrov od edinega vhoda v jamo. Skupini tajskih in avstralskih potapljačev se je uspelo prebiti več kot tri kilometre v notranjost jame Tham Luang, ki je zaradi monsunskega deževja trenutno večinoma poplavljena. Od dvorane v jami Pattaya Beach, kamor naj bi se skupina po mnenju reševalcev najverjetneje zatekla, so trenutno po navedbah tajske kraljeve mornarice oddaljeni še več kot kilometer.

Reševalci so morali predtem reševalno akcijo zaradi močnega monsunskega deževja opustiti, z reševanjem pa so začeli znova v soboto. V reševalni akciji sodeluje okoli tisoč tajskih reševalcev ter številni strokovnjaki iz tujine. Med drugim pomagajo tudi reševalci iz Mjanmara in Laosa, 11 strokovnjakov iz Kitajske, okoli 30 pripadnikov ameriških sil, trije britanski potapljači, reševanju se je pridružilo še šest potapljačev iz Avstralije.

Skupina 12 otrok, starih od 11 do 16 let, in njihov 25-letni nogometni trener so se 21. junija iz neznanega razloga odpravili v jamo. Nekateri mediji ocenjujejo, da so iskali zavetje pred monsunskim dežjem, spet drugi trdijo, da so se tudi med turisti priljubljeno ogromno jamo odpravili raziskovat namerno. Monsunsko deževje je nato zalilo edini znani vhod v jamo in jim onemogočilo izhod.

Preživetje odvisno od pitne vode

Kljub veliki reševalni akciji so možnosti za preživetje dečkov vsak dan manjše. Medicinski strokovnjaki ocenjujejo, da je njihovo preživetje odvisno od tega, ali so našli vir pitne vode, poroča BBC. Temperature v jami so od 20 do 25 stopinj Celzija, zaradi poroznega apnenca pa naj bi bilo v jami tudi dovolj kisika. Glede na sporočila dečkov, poslana pred odhodom v jamo, so vzeli s sabo tudi nekaj bakel in hrane.

Iskanje mogočih vhodov

Guverner province Čiang Raj je sporočil, da reševalci medtem raziskujejo še dva morebitna vhoda v jamo, ki bi lahko vodila do skupine ujetih otrok in njihovega trenerja. Na območje so po poročanju CNN-a prepeljali tudi ogromne vodne črpalke, namenjene črpanju vode ob poplavah Bangkoka, s katerimi nenehno črpajo vodo iz jame. Zaradi težke dostopnosti nekaterih poplavljenih predelov jame bodo s posebno tehnologijo v jamo zavrtali tudi več "dimnikov", po katerih se bodo reševalci spustili v zaradi poplav nedostopne predele.

J. R.