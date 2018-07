Tajski dečki gredo v znak zahvale za devet dni v samostan

Tajskim medijem 30 dni prepovedano govoriti z dečki

24. julij 2018 ob 13:15

Bangkok - MMC RTV SLO, Reuters

Enajst od dvanajstih tajskih dečkov, ki so jih po 17 dneh rešili iz jame, bo prihodnjih devet dni preživelo v samostanu. Tako se želijo zahvaliti vsem, ki so sodelovali v reševalni operaciji.

Po današnji slovesnosti v templju Vat Pra Tat Doi Vao, ki so jo predvajali tudi po Facebooku, bodo v sredo vstopili v samostan, kjer bodo ostali devet dni, kolikor dni so preživeli tudi v jami Tam Luang, preden so jih našli potapljači. Starši enajsterice so se zavezali, da bodo fante posvetili za budistične učence, da bi tako izrazili hvaležnost za prizadevanja reševalcev in se poklonili spominu na potapljača Samana Kunana, ki je umrl med reševalno operacijo. Eden od dečkov, 14-letni Adul Sam-on ne bo posvečen, ker je kristjan.

Njihov trener Ekapol Čantavong, ki je kot budistični učenec živel deset let, bo posvečen za budističnega meniha, poroča Guardian. Kot veleva tradicija, bodo dečkom pred srednim vstopom v samostan v torek popoldne obrili glave.

Dečke, stare od 11 do 16 let, in trenerja so rešili 10. julija, pretekli torek pa so jih odpustili iz bolnišnice. Tajska vlada je medijem za 30 dni prepovedala, da govorijo z njimi. Budizem je glavna vera na Tajskem, budistov je 90 odstotkov prebivalcev.

K. T.