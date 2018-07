Tajski dečki iz jame poslali pismo staršem

V jami ujeti že od 23. junija

7. julij 2018 ob 09:33

Bangkok - MMC RTV SLO, STA

"Ne skrbite, vsi smo močni," piše v pismu staršem 12 tajskih fantov, ki so ujeti v jami na severu Tajske.

"Ko pridemo od tu, hočemo jesti veliko stvari. Hočemo čim prej domov," piše v pismu, napisanem na roko, ki ga je v petek iz jame prinesel eden od tujih potapljačev in ga je na svoji strani objavila posebna enota tajske mornarice.

Na Facebooku je objavljenih sedem strani s sporočili vseh članov mladinske nogometne ekipe, starih od 11 do 16 let, in njihovega trenerja. V kratkih zapisih izražajo svojo hvaležnost, ljubezen in željo po hrani. "Hočem jesti ocvrt zrezek," je napisal eden od fantov.

Njihov trener Ekapol Chanthawong se je opravičil družinam fantov in obljubil, da bo dobro skrbel za njih. "V tem trenutku so vsi dobro. Možje dobro skrbijo za njih. Želim se vam zahvaliti za podporo in opravičujem se staršem," je zapisal.

Fantje in njihov trener so od 23. junija ujeti štiri kilometre globoko v jami, ki jo je poplavila voda. Nekateri deli jame so še vedno povsem pod vodo, čeprav si reševalci na vso moč prizadevajo, da bi z industrijskimi črpalkami izčrpali vodo.

Fante učijo potapljanja

Poleg tega ima voda znotraj jame močan tok, zato bi bilo reševanje s pomočjo potapljačev, kar je le ena od možnosti za rešitev fantov, izredno nevarno. Fante zdaj učijo potapljanja, vendar so nekateri slabi plavalci, za pot iz jame pa celo izkušeni potapljači posebne enote tajske mornarice potrebujejo pet ali šest ur.

V petek se je eden od tajskih potapljačev, sicer izkušeni nekdanji mornariški potapljač, smrtno ponesrečil, ko mu je na poti nazaj zmanjkalo kisika.

Voda v jami je kalna, mrzla in polna ovir, med drugim je polno ozkih podvodnih prehodov, skal in naplavin. Vidljivost je na nekaterih delih nična.

Luknja skozi strop jame?

Ena od možnosti je tudi, da bi izvrtali 600 metrov dolgo luknjo skozi strop jame in fante potegnili ven. Vodja reševalne ekipe je sporočil, da delajo na več kot 100 vrtinah, nekatere od njih so globoke do 400 metrov, vendar lokacije fantov še niso našli.

Ustanovitelj podjetja Tesla Elon Musk je v petek dejal, da bo na Tajsko poslal inženirje iz dveh svojih podjetij - SpaceX in Boring Co, ki bodo pomagali pri vrtanju.

K. S.