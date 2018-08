Talibani ubili 44 afganistanskih vojakov in policistov

Talibani naj bi nadzorovali 14 odstotkov Afganistana

15. avgust 2018 ob 11:57

Kabul - MMC RTV SLO, STA, Reuters

V napadih talibanov na severu Afganistana je bilo ubitih 35 vojakov in devet policistov. Talibani so ponoči napadli najmanj eno oporišče afganistanske vojske in tri nadzorne točke v pokrajini Baglan.

V pokrajini potekajo hudi boji za prevlado. Od skupno 15 okrožij vladne sile bolj ali manj nadzorujejo le eno, a tudi talibani imajo popolnoma pod nazorom le eno okrožje.

Talibani so v preteklih dneh in tednih izvedli že več večjih napadov na postojanke afganistanske vojske. V torek so napadli bazo v severozahodni pokrajini Farjab, pri čemer so ubili najmanj 50 afganistanskih vojakov.

Kot poroča Reuters, je do napada prišlo v času, ko se je nekoliko umirila situacija v mestu Gazni, potem ko so talibani ukazali umik svojih sil po petih dneh spopadov, v katerih je umrlo in bilo ranjenih na stotine ljudi, mesto pa je bilo uničeno.

V mestni bolnišnici je na stotine ranjenih ljudi in na desetine trupel, ljudje pa med njimi obupano iščejo svoje sorodnike.



Talibani naj bi po ocenah vojske nadzorovali okoli 14 odstotkov ozemlja v državi. V še dodatnih 30 odstotkih pa potekajo boji za prevlado, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

B. V.