Talibani, zakriti v burke, v Pešavarju napadli študentski kampus

Policija je napadalce ubila

1. december 2017 ob 09:07

Pešavar - MMC RTV SLO

V Pakistanu so talibani, oblečeni v burke, vdrli v kampus univerze v Pešavarju in ubili najmanj devet ljudi, 11 pa jih ranili.

Najmanj trije napadalci so se z rikšo pripeljali pred stavbo kmetijskega instituta in začeli streljati. Odjeknila je tudi najmanj ena eksplozija. Umrlo je osem študentov in en uslužbenec. Na kraj napada je hitro prišla policija, ki je vse tri napadalce ubila.

V kampusu je bilo v času napada 120 izmed 400 študentov, saj je večina zaradi bližajočega praznika eid-e-milad že odpotovala domov. "Spali smo, ko smo zališali strele. Vsi smo se zbudili, slišal sem krike 'Talibani napadajo'," je za BBC dejal eden izmed študentov. Talibani so že prevzeli odgovornost za napad.

V Pešavarju, mestu v bližini meje z Afganistanom, se je v zadnjih letih zgodilo že več tovrstnih napadov. Najhujši je bil tisti leta 2014, ko so talibani napadli vojaško šolo in ubili 141 ljudi, med njimi kar 134 otrok, kar je bil eden najbolj krvavih napadov v zgodovini države.

Talibani želijo v Pakistanu vreči trenutno vlado in uvesti življenje po najstrožji različici islamskega prava.

A. P. J.