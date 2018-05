Teheran: Izraelske obtožbe so absurdne in otročje

IAEA. Ni nobenih kredibilnih dokazov

Novi ameriški zunanji minister Mike Pompeo je dejal, da strogo zaupni dokumenti o iranskem jedrskem programu, do katerih naj bi se dokopal Izrael, kažejo, da je Teheran lagal. Iran medtem obtožbe označuje za absurdne in otročje. IAEA medtem potrjuje iransko spoštovanje jedrskega sporazuma.

Teheran je ostro zavrnil izraelske trditve, da Iran zavaja svet od podpisa jedrskega sporazuma, in navedbe izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, ki je dejal, da imajo dokaze o iranskem razvoju jedrskega orožja, označil za absurdne in otročje ter "pogrevanje starih obtožb". Iranski zunanji minister Mohamed Džavad Zarif je izraelskega premierja označil za "nepoboljšljivega lažnivca, ki ne more ponuditi drugega kot laži in prevare".

Zarif je ob tem na Twitterju opozoril, da so "domnevne obveščevalne podatke" razkrili nekaj dni pred 12. majem. Do tega datuma naj bi namreč predsednik ZDA Donald Trump sporočil, ali bo spet uvedel sankcije proti Iranu, po mnenju iranskega zunanjega ministrstva pa želi Izrael z obtožbami vplivati na Trumpa pred njegovo odločitvijo. Ogrožen je celoten dogovor, ki ga je po dolgih dogovarjanjih sklenil Trumpov predhodnik Barack Obama.

Po Pompeovih besedah podatki kažejo, da jedrski dogovor, ki so ga leta 2015 podpisali Iran in šest svetovnih velesil, ni bil napisan "v dobri veri". Predsednik Trump že dolgo nakazuje, da bi rad odstopil od dogovora, končno odločitev pa naj bi sprejel v prihodnjih tednih, navaja BBC.

Netanjahu: Iran je zavajal svet

V ponedeljek je Netanjahu razkril, da so mu v roke prišle "natančne kopije" več kot 55.000 tajnih dokumentov, ki dokazujejo, da je Iran do leta 2003 v sklopu tajnega "projekta Amad" razvijal jedrsko orožje.

In tudi po ukinitvi projekta naj bi Iran še naprej zbiral podatke o jedrskem orožju in tako "zavajal svet". Do dokumentov naj bi se izraelski obveščevalci dokopali v tajnem skladišču v Teheranu.

Netanjahujevo predstavitev je v živo prenašala izraelska televizija, kot poroča Reuters pa je premier kljub temu večino časa govoril v angleščini, kar pomeni, da je bila predstavitev pravzaprav namenjena tujemu občinstvu.

Po Netanjahujevih trditvah je to v nasprotju z jedrskim dogovorom iz leta 2015, s katerim se je Iran zavezal, da bo v zameno za odpravo sankcij zmanjšal obseg občutljivih jedrskih dejavnosti v državi. "Ti dokumenti dokončno dokazujejo, da je Iran nesramno lagal, ko je dejal, da ni nikoli imel programa jedrskega orožja," je zatrdil izraelski premier, ki je eden najostrejših kritikov jedrskega sporazuma.

"Dokaze" že poslal ZDA

Netanjahu sporočil, da je "dokaze" že poslal ZDA, v prihajajočih dneh pa naj bi jih izraelski strokovnjaki predstavili tudi v Nemčiji in Franciji.

V Washingtonu so prejem dokazov potrdili in dodali, da gre za nove informacije, ki potrjujejo sume, da so iranski voditelji lagali glede jedrskega programa.

Trump se je po pregledu dela Netanjahujevih dokumentov že oglasil, da situacija "ni sprejemljiva" in da gradivo podaja "nove in prepričljive podrobnosti", jedrski sporazum pa znova označil za "grozljivega". "V sedmih letih bo sporazum potekel in Iran bo lahko nadaljeval svoj jedrski program," je povedal.

IAEA: Ni dokazov o razvijanju orožja

Iz Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) so medtem sporočili, da ni nobenih "kredibilnih dokazov o iranskih dejavnostih, povezanih z razvojem jedrskega programa po letu 2009".

Tudi nekdanji vodja izraelske komisije za jedrsko energijo Uzi Ejlam je dejal, da je "vse, kar je Netanjahu povedal v predstavitvi, zgodovina, in ne predstavlja kakršnih koli dokazov, da Iran ne spoštuje dogovora".

Nemčija in Francija situacijo "preučujeta"

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja Federica Mogherini je poudarila, da Netanjahu "ni postavil pod vprašaj iranskega spoštovanja jedrskega sporazuma". Po njenih besedah je pomembno predvsem, da Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) presodi, ali se Teheran drži sporazuma.

"IAEA je namreč edina nepristranska mednarodna organizacija, ki je zadolžena za nadzor spoštovanja iranskih zavez," je povedala. IAEA je objavil že deset poročil, ki dokazujejo, da Iran ne krši sporazuma, je poudarila.

Nemška vlada pa je bila v prvih komentarjih zadržana. "Informacije izraelske strani bomo podrobno analizirali in ocenili," so sporočili in poudarili pomen neodvisnega nadzora, ki ga izvaja IAEA.

Tudi Pariz je napovedal, da bo preučil dokumente. "Podrobnosti, ki jih je predstavil Izrael, samo še krepijo primernost sporazuma, ki trajno prepoveduje vse dejavnosti, povezane z razvojem jedrskega programa," so poudarili.

