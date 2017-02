Teksas dobil prvo transspolno županjo

Jess Herbst svojo spolno usmerjenost oznanil v odprtem pismu

9. februar 2017 ob 14:02

Dallas - MMC RTV SLO

Župan manjšega teksaškega mesta je postal prvi transspolni župan v zgodovini Teksasa. Jess Herbst, ki je bil za prvega moža New Hopa (Novega upanja, op. a.) izvoljen maja, je svojo spolno usmerjenost razkril v odprtem pismu meščanom.

"Kot vaš župan vam moram povedati nekaj, s čimer živim od svojih najzgodnejših spominov. Sem transseksualec," je zapisala Herbstova v pismu, objavljenem na spletni strani občine. "Svoje življenje zdaj živim kot ženska in bom tudi opravljala vse županske dolžnosti kot ženska."

Herbstova je bila na mesto župana imenovana po smrti svojega predhodnika Johnnyja Hamma, ki je umrl med predvolilno kampanjo, pred tem pa je bila izvoljena v mestni svet kot starešina in komisarka za infrastrukturo. V New Hopu, konservativnem predmestju McKinneyja, kjer je na predsedniških volitvah gladko slavil Donald Trump, živi od leta 1999 s svojo ženo in dvema hčerkama.

"Zavedam se, da transseksualci v naši družbi šele prihajajo na dan, v zadnjih nekaj letih pa smo naredili velik napredek," je povedala županja, ki že dve leti prejema hormonsko terapijo za spremembo spola. "Ljubim svojo ženo in oan ljubi mene, nobenega namena nimava, da bi se to spremenilo. Moje hčerke pa so moje goreče podpornice in ponosno povedo, da je njihov oče transseksualec."

Pereča tema za Teksas

Herbstova svojo celotno izkušnjo opisuje na svojem blogu, JessHerbst.com. Kot županja malega mesta v okrožju Collin je prva odkrito transspolno izvoljena uradnica v zgodovini zvezne države Teksas, poroča Texas Observer. "Še naprej bom delala kot županja in upam, da bom delala kar se da najbolje za moje mesto."

Herbstova je dejala, da je bila po razkritju deležna veliko podpore meščanov New Hopa. "Prejela sem cel kup e-pisem, v katerih mi ljudje čestitajo, me označujejo za pogumno in celo izražajo ponos, da živijo v mestu z županjo, kot sem jaz," je povedala Herbstova za Huffington Post. "Nikdar si nisem želela ničesar več kot samo strpnost, poplava podpore pa je neprecedenčna."

Problematika transspolnih oseb se je v Teksasu v zadnjih mesecih znašla pod drobnogledom potem, ko so republikanci predlagali t. i. straniščni zakon, ki prepoveduje transseksualcem uporabo javnih stranišč po njihovem izboru, ampak bi morali na potrebo na WC, ki ustreza njihovem "biološkem spolu". Tovrstni zakoni so postali pereča točka v boju za pravice transseksualcev v ZDA.

Prvi odkrito transspolni župan v ZDA je bil sicer Stu Rasmussen, ki je bil leta 2008 izvoljen za župana mesta Silverton v Oregonu.

K. S.