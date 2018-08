Teksas: Policistu 15 let zapora za umor neoboroženega temnopoltega najstnika

Odvetnik policista bo podal pritožbo

30. avgust 2018 ob 11:43,

zadnji poseg: 30. avgust 2018 ob 12:23

Dallas - MMC RTV SLO

Za uboj neoboroženega 15 let starega temnopoltega Jordana Edwarsa v predmestju Dallasa je sodišče policistu dosodilo 15 let zaporne kazni. Gre za redek primer obsodbe policista za uboj neoborožene osebe.

Odvetnik družine ubitega najstnika Daryl Washington je izredno zadovoljen z razsodbo sodišča in upa, da bo primer vnesel določene spremembe v ameriško družbo, ki jo pretresajo incidenti na podlagi rasnega diskriminiranja.

Policist Roy Oliver se je lani s kolegoma odzval na poziv, da je v neki hiši v Balch Springsu v predmestju Dallasa, v katerem živijo večinoma temnopolti Američani in Latinskoameričani, zabava, na kateri mladoletniki vživajo alkohol.

Oliver je v avtomobil, v katerem je bilo več najstnikov, nekajkrat ustrelil, pri čemer je s strelom v glavo smrtno ranil 15-letnega Jordana Edwardsa.

Branil policijskega kolega

Priče na sodišču so bili dva policista, Oliverjeva sodelavca, in sosed, ki je živel v sosednji hiši, v kateri je bila zabava. Policista sta dejala, da so sicer poskušali ustaviti avtomobil, eden izmed njiju je celo z držalom pištole razbil avtomobilsko steklo.

Porota je na podlagi policijskih kamer, ki jih imajo policisti nameščene na telesu, lahko videla, da se je avtomobil v trenutku, ko je Oliver ustrelil, oddaljeval od njega. Ustrelil naj bi zato, ker je bilo vozeče vozilo usmerjeno proti njegovemu policijskemu kolegu in naj bi ustrelil zato, da bi ga rešil.

Oliverjev odvetnik bo na razsodbo sodišča podal pritožbo.

K. Št.