Teksas: V poplavljeni kemični tovarni odjeknili eksploziji

Zaradi posledic nevihte najmanj 33 mrtvih

31. avgust 2017 ob 13:06,

zadnji poseg: 31. avgust 2017 ob 13:34

Houston - MMC RTV SLO

V poplavljeni kemični tovarni Arkema blizu Houstona v Teksasu, kjer proizvajajo organske perokside za proizvodnjo plastike, sta odjeknili eksploziji. Tovarno so sicer zaprli že v petek.

Še pred eksplozijami so v bolnišnico prepeljali policista, ki je vdihoval hlape, medtem ko je zavaroval območje. Preventivno je v bolnišnico odšlo še devet njegovih sodelavcev. Iz tovarne se vije črn dim.

Tovarno v lasti francoske družbe v kraju Crosby blizu Houstona so zaprli že v petek, še preden je Teksas dosegel orkan Harvey, ki je povzročil obsežne poplave. V torek pa so preventivno evakuirali vse prebivalce v krogu približno 2,5 kilometra od tovarne in tudi vse zaposlene. Družba je sporočila, da obstaja nevarnost novih eksplozij, tamkajšnje prebivalce pa je pozvala, naj se ne vračajo na domove, dokler lokalne oblaste ne bodo sporočile, da je dovolj varno, poroča BBC.

Začasno so prepovedani poleti nad območjem blizu tovarne.

Eksplozije pričakovane

Iz družbe so tako v zadnjih dneh večkrat opozorili, da so eksplozije in požari v poplavljeni tovarni praktično neizogibni. Voda v poplavljenih objektih lahko namreč sproži kemične reakcije nekaterih kemikalij, kar povzroči eksplozije in požare.

Poleg tega morajo biti nekateri proizvodi v ohlajenih prostorih, saj se pri višjih temperaturah lahko vnamejo. A v tovarni so zaradi divjanja orkana in pozneje nevihte Harvey ostali brez elektrike, rezervni generatorji pa so poplavljeni. Tako so kemikalije shranili v posebnih hladilnih zabojnikih. Zaradi visoke vode so sicer ogroženi že tudi nekateri od teh hladilnikov.

Strokovnjaki predvidevajo, da bodo morebitne požare lahko omejili na območje tovarne.

33 mrtvih zaradi posledic Harveyja

Na vzhodu Teksasa je zaradi posledic nevihte, ki je prizadela to ameriško zvezno državo, umrlo najmanj 33 ljudi. Še 23 smrtnih primerov bi bilo lahko povezanih s Harveyjem. Oblasti se bojijo, da utegne število smrtnih žrtev narasti, ko se bodo poplavne vode umaknile in bi lahko našli trupla pogrešanih.

V delih Teksasa je po 25. avgustu, ko je državo dosegel orkan, padlo rekordno veliko dežja, ki je povzročil hude poplave. Harvey je medtem oslabel, najprej v tropsko nevihto, zdaj pa ga označujejo za tropsko depresijo.

Reševanje se medtem nadaljuje. Rešenih je bilo že več tisoč ljudi, več kot 32.000 pa je nastanjenih v zasilnih zavetiščih. Velik del Houstona, četrtega največjega ameriškega mesta, je pod vodo. V Teksasu je razporejenih 14.000 pripadnikov nacionalne garde, še 10.000 pa jih je na poti. Reševalnim službam pomagajo tudi številni civilisti.

Ena od dražjih naravnih nesreč na svetu

Nemški analitiki škode po nesrečah ocenjujejo, da bo Harvey povzročil za okoli 58 milijard dolarjev oziroma 49 milijard evrov gospodarske škode. Če so te ocene pravilne, bo Harvey glede na stroške deveta najdražja naravna nesreča na svetu po letu 1900, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

B. V.