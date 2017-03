Napad v Londonu: Policist in ženska umrla, več ljudi ranjenih

Identiteta in motivi napadalcev še niso znani

22. marec 2017 ob 16:12,

zadnji poseg: 22. marec 2017 ob 18:53

London - MMC RTV SLO

Neznani napadalec je v britanskem parlamentu do smrti zabodel policista, nedaleč stran na Westminstrskem mostu pa se je skoraj sočasno zgodil napad z avtomobilom.

Policija je napadalca v parlamentu ustrelila. Po navedbah poslancev so odjeknili trije ali štirje streli.

V drugem incidentu, ki se je zgodil skoraj sočasno, pa je napadalec z avtomobilom zbil najmanj 12 ljudi, nato pa se je zaletel v ograjo. Policija je napadalca aretirala. Identiteta in motivi obeh napadalcev še niso znani.



Slovensko zunanje ministrstvo slovenskim državljanom, ki so v Londonu, svetuje, naj upoštevajo navodila policije. Za pomoč lahko pokličejo slovensko veleposlaništvo v Veliki Britaniji na številko 00447713628096.



Ranjena ženska na mostu umrla

Nekatere žrtve napada so nezavestne in krvave obležale na Westminstrskem mostu.

Ena od ranjenih je pozneje v bolnišnici podlegla poškodbam, nekateri ranjeni pa so utrpeli hude poškodbe.

Policija je sporočila, da "incidenta" obravnava kot teroristični napad, razen "če bo preiskava pokazala drugače".

Premierka Mayeva na varnem

Britanski parlament je po napadu prekinil zasedanje, na zahtevo policije pa je bila zaprta tudi bližnja postaja podzemne železnice. Iz kabineta britanske premierke Therese May so sporočili, da je le-ta na varnem. Policija je po nekaj urah poslancem in zaposlenim v parlamentu dovolila, da zapustijo zgradbo.

Londonski župan Sadiq Khan se je zahvalil policiji in reševalnim službam za "pogum v težkih razmerah" in dodal, da so "njegove misli pri žrtvah napada in njihovih družinah".

Škotski parlament prekinil razpravo o referendumu

Zaradi napadov je tudi škotski parlament prekinil razpravo o novem referendumu o samostojnosti. Sprva je bilo predvideno, da bo škotski parlament v sredo odločil, ali bodo na Škotskem po septembru 2014 izvedli nov referendum o samostojnosti.

A. V.