Teroristični napadi v Londonu: S kombijem in noži nad pešce; več mrtvih

Podoben dogodek se je zgodil marca

3. junij 2017 ob 23:49,

zadnji poseg: 4. junij 2017 ob 02:21

London - MMC RTV SLO/Reuters

Na Londonskem mostu v središču britanske prestolnice je kombi pokosil približno 20 pešcev na pločniku, preden so napadalci,- bili naj bi trije-, zavili na bližnjo tržnico Borough Market in tam napadli ljudi z noži. Dva napadalca naj bi bila mrtva, tretjega še iščejo. Policija je potrdila, da dejanje obravnavajo kot teroristični napad.



Do napadov je nekaj pred 23. uro po lokalnem času. Kombi je najprej zapeljal v pešce na Londonskem mostu, potem pa nadaljeval pot do bližnje tržnice Borough Market, kjer so napadalci svoj morilski pohod nadaljevali z noži.

Policija je dva napadalca ubila na mostu, tretjega še išče. Po navedbah Daily Maila je smrtnih žrtev najmanj sedem, več deset je ranjenih.

Londonski most je popolnoma zaprt, policija pa poziva ljudi, naj se izogibajo območju. Na prizorišču je okoli 40 policijskih in reševalnih vozil, kraj preletavajo helikopterji, Temzo pa prečesavajo policijski čolni.

Britanska premierka Theresa May je v prvem odzivu napad, ki ga oblasti obravnavajo kot potencialno terorističnega, ostro obsodila. "Na podlagi informacij policije in varnostnih uradnikov lahko potrdim, da grozljivi incident v Londonu obravnavamo kot možno dejanje terorizma." Ob tem je dodala, da gre za hitro razvijajočo se preiskavo, in se zahvalila policiji in reševalnim službam za požrtvovalno delo.

Nekaj minut zatem je britanska policija potrdila, da napada na Londonskem mostu in tržnici Borough obravnavajo kot teroristična napada, je poročal BBC.

Naključno zabadali ljudi

Mediji poročajo o pretresljivih navedbah očividcev. Ena od prič je povedala, da je videla tri ljudi s prerezanimi vratovi na Londonskem mostu, medtem ko drugi poročajo o treh moških "sredozemskega videza", kako so skočili iz kombija in začeli vzdolž ulice Borough High Street naključno zabadati ljudi s 30-centimetrskimi noži. Med ranjenimi je tudi najmanj en otrok. CNN navaja očividca, ki je povedal, da sta v restavracijo blizu mostu vstopila dva moška in z nožem zabodla natakarico in gosta. BBC navaja zgodbo trojice ujete v taksiju na Borough Marketu v času streljanja. "Držali smo roke v zrak, približno 50 policistov je merilo v taksi. Slišali so se streli. Na tleh pred cerkvijo sta ležali dve osebi. Iz puba je prihajal moški z prtičkom okoli vratu, iz katerega je krvavel."

Streli naj bi odjeknili tudi na bližnji ulici Southwark Street, nepotrjena so tudi poročila o eksploziji.

Pretresljivi posnetki s kraja dogodka prikazujejo policiste, kako kriče dajejo navodila preplašenim pešcem, naj čim hitreje tečejo proti zahodu.

Incident v Vauxhallu ni povezan

Policija se je odzvala tudi na incident v Vauxhallu na jugu Londona, za katerega pa je kasneje metropolitanska policija sporočila, da ni povezan z dogajanjem na Londonskem mostu in tržnici. Preplah je odjeknil tudi na postaji Monument, kjer je 50 oboroženih policistov vstopilo v postajo s psi, mimoidočim pa ukazalo, naj zbežijo. Zaprti sta tako postaji Monument kot tudi Bank.

Več napadov na Otoku

Do napada prihaja v času, ko Velika Britanija še vedno okreva po terorističnem napadu v Manchestru 22. maja, kjer se je samomorilski napadalec razstrelil po koncertu ameriške pevke Ariane Grande. Umrlo je 22 ljudi, od tega večina mladih, 116 je bilo ranjenih.

Današnji napad je sicer precej podoben tistemu iz marca letos, ko je napadalec na Westminstrskem mostu najprej zapeljal z avtomobilom v pešce, nato pa še z nožem zabodel policista pred parlamentom. Ubiti so bili štirje ljudi, 40 pa je bilo ranjenih.

Sožalja in obsodbe napada

Na napad se je že odzval ameriški predsednik Donald Trump, ki je Londonu in Veliki Britaniji ponudil pomoč. Škotska premierka Nicola Sturgeon je izrazila sožalje vsem prizadetim.

B. R., K. S., K. T.