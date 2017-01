Težave zaradi vremena: na Hrvaškem sneg, v Angliji poplave, v Nemčiji nevihte

Odpovedanih veliko poletov

14. januar 2017 ob 08:53

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Številne evropske države imajo precejšnje težave zaradi vremena. Na Hrvaškem je zapadlo veliko snega, v Nemčiji piha orkanski veter, deli Anglije so pod vodo.

Na Hrvaškem naj bi preteklo noč zapadlo še 25 centimetrov snega. Večino zastojev v prometu so povzročili vozniki tovornih vozil, številni brez zimske opreme. Kot poroča Radio Slovenija, so zaradi snega in poledice izdali opozorilo na večini državnih in lokalnih cest v Gorskem Kotarju, Liki, Istri, Hrvaškem primorju, delu Dalmacije, v osrednjem delu države ter Slavoniji.

Zimske službe imajo veliko dela, za nekatere tovornjake so ponekod na avtocestah prepovedali vožnjo, zaradi močnega vetra je nevarna vožnja na delu jadranske magistrale. Na zagrebškem letališču so zaradi obilnega sneženja odpovedali več poletov.

Težave z vetrom v Nemčiji in Franciji

Težave s prometom imajo tudi v Nemčiji, in sicer zaradi snežne nevihte Egon. Zaradi orkanskega vetra so deli države ostali brez elektrike, na frankfurtskem letališču so odpovedali več kot 100 poletov.

Na severu Francije je zaradi močnega vetra brez elektrike več kot 330.000 ljudi. Sever Italije je zajelo sneženje, jug pa deževje in s tem poledica.

Anglija se spopada s poplavami

Z neugodnimi vremenskimi razmerami se srečujejo tudi v Angliji. Kot je za Radio Slovenija poročala Nina Kojima, so okoljevarstvene agencije že včeraj vzdolž celotnega vzhodnega dela angleške obale razglasile smrtno nevarnost zaradi poplav, ki jih v tem delu države povzroča čezmeren sunek plimovanja morja.

Po predhodnih izračunih je bil sunek tako močan, da mu tokrat protipoplavni sistemi in naprave niso bili kos. Nekatere mestne trge in glavne ulice je voda poplavila že sinoči, ko je del obale zalil prvi val plime, v noči je sledil še močnejši.

Varnostni organi so evakuacijo več tisočih prebivalcev iz najbolj ogroženih krajev in mest začeli že v petek zjutraj. Po več kot letu dni je vlada prvič na ogrožena območja napotila tudi vojsko. Situacijo še dodatno poslabšujejo nizke temperature, močen veter ter snežne padavine, ki v tem delu države niso običajne. Voda je že včeraj poplavila številne ceste in mostove, s težavami se srečujejo tudi v letalskem, ladijskem ter železniškem prometu. Po podatkih britanske okoljevarstvene agencije ostaja večji del vzhodne angleške obale še naprej zelo nevaren, je še poročala Nina Kojima.

B. V.