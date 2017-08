Thaci si s Srbijo želi dogovora, ki bi "končal stoletno sovraštvo"

31. avgust 2017 ob 11:50,

zadnji poseg: 31. avgust 2017 ob 17:06

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Srbski in kosovski predsednik Aleksandar Vučić in Hashim Thaci sta se v Bruslju sestala na neuradnem srečanju. Namen naj bi bil priprava na začetek novega kroga pogovorov o normalizaciji odnosov med Srbijo in Kosovom.

Kosovski predsednik Thaci je po srečanju dejal, da bi nova faza dialoga morala pripeljati do končnega dogovora, s katerim bi se končalo stoletno sovraštvo, Srbijo in Kosovo pa bi približal EU-ju. "Državljani obeh držav potrebujejo končni dogovor, ki bo državama omogočil napredek na poti v evropske integracije," je poudaril po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug.

Vučić je dejal, da so danes začeli pogovore o dolgoročnejših odnosih med Srbi in Albanci. "Vidimo majhno priložnost za rešitev zgodovinskega vprašanja med Srbi in Albanci, moramo jo izkoristiti," je povedal in dodal, da je "vredno poskusiti zaradi prihodnosti".

Srečanje gosti visoka zunanjepolitična predstavnica EU-ja Federica Mogherini. V Bruslju poudarjajo, da priprave na nov krog pogovorov v okviru procesa normalizacije odnosov, za katero sta se predsednika dogovorila julija, že potekajo, da pa se morata strani dogovoriti o "vsebini in obliki".

Na spletni strani Mogherinijeve so zapisali še, da sta se strani dogovorili o zadnjih korakih implementacije sporazuma o pravosodju, ki sta ga dosegli v okviru dialoga, ki poteka pod okriljem EU-ja. "Predsednika sta potrdila, da bosta državi sporazum v celoti implementirali 17. oktobra," so zapisali. Na ta dan bodo sodniki, tožilci in drugo osebje vključeni v kosovsko pravosodje. To bo pomenilo, da bo pravičnost vzpostavljena na celotnem Kosovu in predvsem na področju Mitrovice, so poudarili.

Kljub drugi funkciji dialog spet vodi Vučić

Potem ko je Vučić konec maja po vodenju vlade prevzel položaj predsednika države, se je oblika dialoga med Beogradom in Prištino spremenila z ravni premierjev na raven predsednikov držav. V Bruslju poudarjajo, da se morata Priština in Beograd sama dogovoriti o obliki pogovorov, da pa morata imeti obe državi vlado, ki bo omogočila delo in podporo v okviru dialoga. Zato Bruselj poziva kosovske politike, naj čim prej oblikujejo novo vlado.

Dialog med Beogradom in Prištino je sicer na mrtvi točki že nekaj časa zaradi vrste incidentov, pa tudi volitev v obeh državah. Vsega dogovorjenega v okviru dialoga še niso uresničili, med drugim niso oblikovali skupnosti srbskih občin.

B. V., J. R.