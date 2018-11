ZDA: Thaciju poziv k odpravi carin na blago iz Srbije in BiH-a

Priština zvišalo carine za Srbijo in BiH na 100 odstotkov

27. november 2018 ob 11:51

Washington - MMC RTV SLO, STA

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v Washingtonu predsedniku Kosova Hashimu Thaciju izrazil podporo na poti do neodvisnosti in ga hkrati pozval k odpravi carin na blago iz Srbije in BiH-a.

Kosovo je v sredo kar za desetkrat zvišalo carine na blago iz Srbije in BiH-a, kot so pojasnili, zaradi nepravične obravnave in oviranja Kosova. Prepovedali so tudi uvoz blaga iz Srbije z oznako "Kosovo in Metohija", "Kosovo UNMIK" ali "Kosovo resolucija (ZN) 1244". Kosovski minister za trgovino Endrit Shala je odločitev Prištine pojasnil z besedami, da Srbija in BiH na regionalnem trgu Kosova še vedno ne obravnavata enakopravno

Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je predsedniku Kosova Hashimu Thaciju, ki se je mudil v Washingtonu, in drugim državljanom Kosova čestital za velik napredek v desetletju od razglasitve neodvisnosti in poudaril pomen vladavine prava za trdno gospodarsko rast, ki bo zagotovila prihodnje uspehe Kosova.

Poziv k sodelovanju s Srbijo

Pompeo je pozval Kosovo, naj zagrabi priložnost za zgodovinsko celovito normalizacijo odnosov s Srbijo v procesu dialoga pod pokroviteljstvom EU-ja. Pozval ga je tudi k odpravi carin na uvoz blaga iz Srbije in Bosne in Hercegovine ter k sodelovanju s Srbijo za izogibanje provokacijam in zmanjšanje napetosti.

"Normalizacija odnosov s Srbijo je edina pot do priključitve zahodni skupnosti narodov za obe državi," je dodal. ZDA so pri doseganju trajne in izvedljive rešitve vprašanja Kosova, ki izboljšuje stabilnost, pripravljene pomagati in nuditi podporo obema stranema, je še dejal ameriški zunanji minister.

Tretji spodleteli poskus članstva v Interpolu

Kosovo je prejšnjo sredo zaostrilo trgovinsko vojno s Srbijo in BiH-om, saj je sprva 10-odstotne carine na blago iz obeh držav zvišalo na kar 100 odstotkov. Priština je odločitev pojasnila s tem, da Srbija in BiH škodita pobudam Kosova za članstvo v mednarodnih mehanizmih. Odločitev je sprejela dan po tem, ko je Kosovu spodletel že tretji poskus včlanitve v Interpol. V Prištini krivdo za to pripisujejo Beogradu, ki je članstvu vseskozi odločno nasprotoval.

K. Št.