Theresa May išče podporo parlamenta za osnutek dogovora o brexitu

Evropski parlament zadržan v komentarjih

14. november 2018 ob 15:47

London,Bruselju - MMC RTV SLO, STA

Britanska premierka Theresa May skuša poslance Združenega kraljestva prepričati o podpori osnutka dogovora o brexitu. Evropska komisija se je na poročilo o dogovoru v pogajanjih odzvala zadržano.

Glede vsebine osnutka dogovora, ki so ga sklenili pogajalci obeh strani, je le malo znanega. Osnutek naj bi sicer zagotavljal, da med Irsko in Severno Irsko po brexitu ne bodo vzpostavili "trde meje" oz. mejnih nadzorov, saj bo Združeno kraljestvo vsaj nekaj časa ostalo del evropske carinske unije.

Opredeljuje tudi državljanske pravice, predlog 21-mesečnega prehodnega obdobja po ločitvi 29. marca 2019 in podrobnosti 39 milijard britanskih funtov (44,7 milijarde evrov) vredne odškodnine, ki naj bi jo London plačal Evropski uniji, poroča BBC.

Britanski parlament se trenutno sestaja na ključnem zasedanju, na katerem bodo glasovali o podpori osnutku dogovora. Premierka Theresa May je poslancem zagotovila, da osnutek dogovora Združenemu kraljestvu zagotavlja nadzor nad mejami, zakonodajo in financami ter ščiti gospodarstvo in delovna mesta.

Vodja opozicijskih laburistov Jeremy Corbyn je izrazil nasprotovanje dogovoru in opozoril, da bo Združeno kraljestvo "obstalo na pol poti in brez besede" ter Mayevi očital, da poslancem daje na voljo "lažno izbiro odločanja med zamočenim dogovorom in nikakršnim dogovorom". Mayeva medtem trdi, da želijo laburisti "onemogočiti brexit in izdati voljo Britancev".

Zasedanje predstavnikov v Bruslju

Sočasno v Bruslju poteka tudi zasedanje predstavnikov 27 držav Evropske unije. Evropska komisija se je na torkove navedbe britanske vlade o doseženem dogovoru v pogajanjih o brexitu odzvala zadržano. V komisiji nočejo dajati vsebinskih komentarjev, dokler se ne končata procesa, ki potekata v Londonu in Bruslju.

Glavni pogajalec EU-ja o brexitu Michel Barnier je v torek v Strasbourgu kolegiju komisije podrobno poročal o pogajanjih, pri čemer viri v Svetu EU-ja in Evropski komisiji poročajo, da Barnier poudarja, da končnega dogovora še ni bilo.

"Pogajalci EU-ja in Združenega kraljestva so si v preteklih nekaj dneh intenzivno prizadevali za dogovor o elementih izstopnega sporazuma in orisu politične izjave o prihodnjih odnosih," je danes v Bruslju na vprašanja v povezavi z navedbami o dogovoru skopo dejal glavni govorec komisije Margaritis Schinas.

Izredni vrh 25. novembra?

Če bo britanska vlada podprla osnutek dogovora, naj bi Evropska komisija objavila 500 strani osnutka in krajšo deklaracijo o prihodnjem gospodarskem in varnostnem sodelovanju. Omenja se možnost, da bi lahko izredni vrh predstavnikov kraljestva in Unije o brexitu v primeru britanske potrditve dogovora potekal 25. novembra, kar je potrdil tudi irski premier Leo Varadkar.

J. R.