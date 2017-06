Theresa May napoveduje boj proti islamističnemu ekstremizmu in nadzor nad spletom

Iran: Napad v Londonu je budnica Zahodu, naj preneha podpirati terorizem

4. junij 2017 ob 12:51,

zadnji poseg: 4. junij 2017 ob 16:44

London - MMC RTV SLO/STA

Sinočnji napad v Londonu bi moral služiti kot "budnica" mednarodni skupnosti, da bi se terorizma začela lotevati "pošteno in odgovorno" ter izkoreniniti "finančne in ideološke vire nasilja", meni iransko zunanje ministrstvo, medtem ko britanska premierka Theresa May napoveduje ostre ukrepe - tudi proti spletu.

Iran se je pridružil drugim državam, ki so enoglasno obsodile londonski teroristični napad, v katerem je bilo ubitih najmanj sedem ljudi, 48 pa jih je ranjenih. Je pa predstavnik iranskega zunanjega ministrstva Bahram Qassemi ob tem nekatere države pozval, naj prenehajo "slediti svojim kratkoročnim političnim in ekonomskim ciljem, ki se zdijo strateški, in se raje usmerijo v varnost tako svojih državljanov kot celotnega sveta".

"Da bi izkoreninili terorizem, je nujno potrebno, da te države naslovijo temeljne vzroke kot tudi glavne finančne in ideološke vire ekstremizma in nasilja, ki so jasni vsem," je povedal Qassemi za Press TV. "Edini način za zmago nad globalnim terorizmom je, da (Zahod) igra pošteno in odgovorno vlogo v globalnem valu proti terorizmu in ekstremizmu, brez dvojnih meril."



Mayeva nad splet

Medtem pa je ob sinočnjem napadu britanska premierka Theresa May napovedala ukrepe, od boja proti islamističnemu ekstremizmu do večjega nadzora na spletu.

Premierka, ki je napad ostro obsodila, je v izjavi za javnost poudarila, da gre za že tretji napad v Veliki Britaniji v treh mesecih, po napadu na Westminstrskem mostu in v Manchestru, po njenih besedah pa smo priča novemu načinu napadov. Napadalci drug drugega posnemajo, je dejala. Policija je od prvega izmed treh napadov sicer razkrila pet načrtov napadov, je dejala premierka.

Po njenem mnenju so potrebne štiri pomembne spremembe. Vse napadalce naj bi namreč združeval islamistični ekstremizem, ki je po besedah premierke ideologija, ki trdi, da so britanske vrednote nezdružljive z islamom. Premagati to ideologijo je eden večjih izzivov današnjega časa, je dejala, tega pa naj ne bi mogli storiti le s protiterorističnimi operacijami, pač pa s prepričevanjem ljudi, da so "naše vrednote" boljše.

Ob tem teroristom ne bi smeli omogočati varnih krajev, kar po njenem mnenju ponuja splet. Zato premierka predlaga krepitev mednarodnih naporov za nadzor ekstremizma na spletu. Glede stanja v britanski družbi je dejala, da je "v naši državi veliko preveč strpnosti do ekstremizma". Zaradi tega bo po njenih besedah potrebna neprijetna in težka razprava.

Sprememb pa si Mayeva želi tudi v protiteroristični strategiji, da bi imela policija pooblastila, ki jih potrebuje. Premierka predlaga tudi daljše zaporne kazni za nekatere kršitve zakonov. Glede zadnjega napada je premierka dejala, da gre za hitro razvijajočo se preiskavo, in se zahvalila policiji in reševalnim službam za požrtvovalno delo.

Stopnja ogroženosti ni povišana

Notranja ministrica Amber Rudd je medtem povedala, da se pristojna služba ni odločila za zvišanje stopnje teroristične grožnje na najvišjo, saj napadalci niso več na prostosti. Policija je vse tri namreč ubila. Tako ostaja stopnja grožnje resna, kar pomeni, da je napad zelo verjeten.

Začasna prekinitev kampanje

Vladajoči konservativci, opozicijski laburisti in Škotska nacionalna stranka so zaradi napada prekinili kampanjo pred četrtkovimi parlamentarnimi volitvami. V protipriseljenski stranki Ukip pa so sporočili, da bodo kampanjo nadaljevali, saj da bi bila njena prekinitev, kot je dejal predsednik stranke Paul Nuttall, "točno to, kar od nas želijo skrajneži".

V ponedeljek bodo kampanje nadaljevali, volitve pa bodo potekale v četrtek, kot je bilo predvideno, je še dodala konservativna premierka.

Sožalja in obsodbe napada

Londonski župan Sadiq Khan je ostro obsodil "barbarski napad", britanska notranja ministrica Amber Rudd je dejala, da gre za "grozljiv napad v srcu naše prestolnice," sožalje vsem prizadetim je izrazila tudi škotska premierka Nicola Sturgeon.

Na napad se je - v svojem slogu - odzval ameriški predsednik Donald Trump, ki je na Twitterju spet pozval k prepovedi vstopa v ZDA za državljane šestih pretežno muslimanskih držav, kar so ameriška sodišča za zdaj preprečila.

Ob tem je tudi zapisal, da je čas za konec politične korektnosti. V nasprotnem primeru bo grožnja samo še večja. "Končati moramo politično korektnost in se lotiti varnosti naših ljudi. Če se ne bomo spametovali, bo samo še slabše," je zapisal. V seriji jutranjih tvitov je kritiziral tudi londonskega župana, ki je skušal pomiriti ljudi. "Najmanj sedem mrtvih in 48 ranjenih v terorističnem napadu in londonski župan pravi, da 'ni razloga za skrb'!" je zapisal Trump.

Khanov tiskovni predstavnik je medtem sporočil, da ima župan pomembnejše delo, kot je odgovarjanje na Trumpove tvite. Poudaril je, da je ameriški predsednik Khanove besede, da naj Londončani ne bodo zaskrbljeni, ko bodo na ulicah videli več policistov, "namerno vzel iz konteksta". Župan na Trumpove komentarje ne bo odgovarjal osebno, je dodal.

Bolj diplomatski so bili odzivi ostalih zahodnih voditeljev. "Francija podpira Veliko Britanijo, danes bolj kot kadar koli. V mislih sem z žrtvami in njihovimi sorodniki," je tvitnil francoski predsednik Emmanuel Macron. Sožalje so izrekli tudi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, kanadski premier Justin Trudeau in avstralski premier Malcolm Turnbull.

B. V., K. S.