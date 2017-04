Theresa May za 8. junij napovedala predčasne volitve v Veliki Britaniji

Ankete kažejo na zmago konservativcev

18. april 2017 ob 12:18

London - MMC RTV SLO

Britanska premierka Theresa May je za 8. junij napovedala predčasne splošne volitve v Veliki Britaniji, da bi tako utrdila položaj svoje vladajoče stranke.

Mayeva je povedala, da potrebuje Velika Britanija po referendumu o izstopu iz Evropske unije zanesljivost, stabilnost in močno vodstvo.

Premierka kot razlog za nanadno odločitev za predčasne volitve navaja brexit, češ da se "država počasi sestavlja, Westminster pa ne", poroča BBC.

Povedala je, da je premierka postala po odločitvi Britancev za izstop iz EU-ja, da bi državi zagotovila stabilnost. "Če ne bo splošnih volitev, se bo njihova politična igra nadaljevala," je dejala in pri tem imela v mislih opozicijo. "Potrebujemo splošne volitve," je še poudarila in pojasnila, da je to odločitev sprejela z oklevanjem, potem ko je prej zatrjevala, da ne bo predčasnih volitev.

Mayeva je še dejala, da bo britanski parlament prosila, naj o razpisu volitev 8. junija glasuje že v sredo. Za razpis volitev je potrebna dvotretjinska večina v parlamentu.

Mayeva je izkoristila zadnje rezultate javnomnenjskih anket, ki kažejo na prepričljivo zmago premierke pred njenim tekmecem, laburistom Jeremyjem Corbynom.

K. S.