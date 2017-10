"Tiha vojna" med hrvaško predsednico Grabar-Kitarovićevo in premierjem Plenkovićem?

Nadaljevanje spopada tudi zaradi osebnih razmer

12. oktober 2017 ob 19:23

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaški časnik Jutarnji list piše, da hrvaški premier Andrej Plenković skuša storiti vse, da obisk hrvaške predsednice Kolinde Grabar Kitarović v Moskvi prihodnji teden ne bi bil uspešen.

Časnik tako piše, da je Plenković prepovedal ministricama za zunanje zadeve Mariji Pejčinović Burić in gospodarstvo Martini Dalić udeležbo v hrvaški delegaciji za Rusijo.

Plenković se je za to odločil, čeprav gre za enega najpomembnejših hrvaških dvostranskih srečanj letos, na katerem bodo prevladovale gospodarske teme. Časnik navaja, da bosta v delegaciji "le" državna sekretarja z ministrstev za zunanje zadeve in gospodarstvo. Bosta pa v njej notranji minister Davor Božinović, ki velja za enega najtesnejših in najbolj zaupnih Plenkovićevih sodelavcev, ter ministrica za kulturo Nina Obuljen Koržinek, napoveduje časnik.

Izpostavlja, da je celo ruski predsednik Vladimir Putin pred kratkim napovedal obisk Grabar-Kitarovićeve, kar da kaže na pomembnost dogodka. Med ruskimi gostitelji bo prav tako zunanji minister Sergej Lavrov.

Plenković preprečil predajo poslopja za rusko veleposlaništvo?

Poleg tega, nadaljuje Jutarnji list, je premier Plenković zadnji čas preprečil predajo poslopja za rusko veleposlaništvo v Zagrebu, ki je bila dogovorjena med pomladanskim srečanjem bivšega hrvaškega zunanjega ministra Davorja Iva Stierja z njegovim ruskim kolegom Lavrovom v Moskvi. Obstoječe poslopje ruskega veleposlaništva v Zagrebu ne zadovoljuje potreb ruskih diplomatov, zaradi česar so v dogovoru s hrvaško stranjo izbrali novo poslopje v Zagrebu. V skladu z dobro diplomatsko prakso je Rusija hrvaškim diplomatom prepustila stavbo v Moskvi, v zameno pa bi Hrvaška morala zagotoviti novo poslopje ruskim diplomatom v Zagrebu, a se to ni zgodilo, domnevno zaradi visokih stroškov za rusko rezidenco v hrvaški prestolnici.

S sedeža hrvaškega zunanjega ministrstva so zanikali, da bi vlada ovirala dogovor zaradi pomanjkanja denarja. Poudarili so, da gre za zapleteno vprašanje ter da pristojne hrvaške inštitucije še niso podale svojih mnenj, vlada pa še ni dobila ustreznega predloga za uresničitev dogovora. Odpiranje te tehnične teme pred obiskom Grabar-Kitarovićeve lahko zasenči pomembne gospodarske in politične teme, ki so pomembne za izgradnjo novih odnosov med Rusijo in Hrvaško, še piše časnik.

Omenja tudi nesoglasja med Plenkovićem in Moskvo glede reševanja položaja v Ukrajini, saj hrvaški premier vztraja, da je najboljši primer za rešitev ukrajinske krize postopek mirne reintegracije vzhodne Slavonije, kar je naletelo na ostro nasprotovanje Kremlja.

Plenković zanika poročanje časnika

Medtem pa je Plenković na četrtkovi seji vlade zanikal poročanje časnika ter izpostavil, da gre za "eno izmed bolj bizarnih medijskih trditev o hrvaški zunanji politiki v zadnjemu času". Poudaril, je da niso točne niti utemeljene informacije o tem, da vlada obstruira uradni obisk predsednice države v Rusiji. Povedal je, da so tudi na seji vlade pripravili dva dokumenta o gospodarskem in kulturnem sodelovanju z Rusijo, ki bosta podpisana v Moskvi.

V hrvaški delegaciji tudi obe ministrici

Potrdil je, da bo v delegaciji hrvaške predsednice tudi Dalićeva, tako kot tudi ministra Božinović in Obuljen Koržinekova ter državna sekretarka na zunanjem ministrstvu Zdravka Bušić. Poudaril je, da je "tehnično vprašanje" poslopja ruskega veleposlaništva v Zagrebu na dnevnem redu že četrt stoletja in ne v zadnjih nekaj dneh. Hrvaški minister za državno premoženje Goran Marić je pred začetkom vladne seje novinarjem povedal, da "Rusom ni ustrezalo nič od tega, kar jim je Hrvaška ponudila".

Odnosi med Rusiji in Hrvaško ne najboljši

Odnosi med Rusijo in Hrvaško že leta niso na ravni, ki bi si jih obe državi želeli. Dodatno pa se je zapletlo tudi med krizo v največji hrvaški družbi Agrokor, v kateri je ena največjih upnic ruska Sberbanka, ki je v večinski lasti ruske države. Agrokor Sberbanku dolguje približno milijardo evrov.

A. V.