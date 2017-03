Tillerson bo Kitajsko prepričeval, naj pritisne na Pjongjang

Vrhunec azijske turneje novega ameriškega državnega sekretarja

18. marec 2017 ob 07:46

Peking - MMC RTV SLO/Radio Slovenija

Ameriški državni sekretar Rex Tillerson je v okviru svoje prve turneje po Aziji, ki poteka predvsem v znamenju napetosti s Severno Korejo, prispel na Kitajsko.



Tillerson je pred odhodom v Peking presenetil z ostro retoriko glede Severne Koreje, ko je v Seulu dejal, da so na mizi vse opcije, tudi vojaško posredovanje. Kitajce naj bi ameriški zunanji minister tako skušal prepričati, naj bolj pritisnejo na režim v Pjongjangu.

A čeprav so tudi v Pekingu nezadovoljni zaradi jedrskega oboroževanja Severne Koreje, hkrati za stopnjevanje napetosti krivijo Washington. Ob tem po poročanju Uroša Lipuščka za Radio Slovenija poudarjajo, da so novi pogovori s Severno Korejo edina možnost, da ne pride do spora, ki lahko dobi globalne razsežnosti.

Medtem ko Tillerson zagovarja stališče, da je potreben nov pristop k reševanju napetosti – pri čemer bi morala biti Kitajska tista, ki bi prisilila Pjongjang, da se odreče jedrskemu in drugemu strateškemu orožju, v Pekingu odgovarjajo, da je korejski spor posledica hladne vojne in ameriško-severnokorejskega soočenja, zato morajo tudi v Washingtonu pokazati večjo prožnost.

Olja na ogenj je prilil tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je, tik preden je Tillerson prispel v Peking, na Twitterju zapisal, da se Severna Koreja "grdo obnaša" in da je Kitajska storila bore malo, da bi pomagala pri izboljšanju razmer. Tudi zato je pričakovati, piše BBC, da bodo Kitajci ob začetku obiska do gosta bolj zadržani, kot bi bili sicer.

Odnosi med velesilama so se sicer še dodatno zapletli zaradi namestitve protiraketnega obrambnega sistema v Južni Koreji.

T. K. B.