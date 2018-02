Tillerson se je s turškim vodstvom sešel brez prevajalca, pomočnika in zapisnikarja

Odnosi med državama so napeti

16. februar 2018 ob 09:55

Ankara - MMC RTV SLO

Ameriški zunanji minister Rex Tillerson se je v Ankari sešel s turškima predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom in zunanjim ministrom Mevlutom Cavusoglujem, pogovor pa je potekal mimo ustaljenega protokola.

Srečanje Tillersona s turškim vodstvom je trajalo več kot tri ure in pol, namen obiska pa je zmanjšati napetosti med državama, zaveznicama v Natu, zaradi ameriške podpore kurdskim silam v Siriji. Pogovor pa je potekal na neobičajen način, poroča ameriška televizija CNN. Prevajal je namreč kar turški zunanji minister Cavusoglu, Tillersona pa naj ne bi spremljali ameriški prevajalec, pomočniki ali zapisnikar.

Uradnik ameriškega zunanjega ministrstva je za CNN dejal, da se je Tillerson strinjal, da prevaja Cavusoglu. "Imajo dober, močan odnos," je dejal predstavnik ministrstva. Nekdanji uradniki ministrstva pa pravijo, da je tak način pogovora zunaj običajnega protokola. "Če srečanje ne poteka v angleščini, je skrajno nepremišljeno ne imeti ob sebi prevajalca ministrstva, ki lahko zagotovi, da se stališča gospoda Tillersona prenesejo točno in z ustreznimi poudarki," je dejal nekdanji tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva John Kirby. Da se je Tillerson izognil tovrstni podpori, vedoč, da bo srečanje z Erdoganom napeto in pomembno, je posledica bodisi slabega dela osebja bodisi "nevarne naivnosti z njegove strani", je še dejal Kirby.

Turčija grozi, da bo vojaško operacijo proti sirskim Kurdom, ki jo je začela konec januarja, razširila tudi na območje severa Sirije, kjer so razporejene tudi ameriške enote, ki podpirajo in urijo kurdske Ljudske zaščitne enote (YPG). Washington je Ankaro že opozoril, naj tega ne poskusi. Vse večje napetosti med državama tako še dodatno povečujejo zaskrbljenost zaradi nenavadnega srečanja med Tillersonom ter Erdoganom in Cavusoglujem, še poroča CNN.

